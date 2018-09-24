'Kaçak ocakların ortadan kaldırılması için çözüm üretilmeli'

ZONGULDAK, (DHA) - GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Zonguldak\'ta ocakların, ruhsatsız çalıştırılmasının önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılması ve çözüm için yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. Demirci, \"Kanayan yaraya dönüşen kaçak ocakların tamamen ortadan kaldırılması için çözüm üretmelidir\" dedi.

GMİS Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Genel Başkan Ahmet Demirci, geçen cuma günü kaçak ocakta 1 maden işçisinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bölgedeki kaçak ocak sorununun köklü düzenlemelerle çözülmesi gerektiğini kaydeden Demirci, \"\'Maden Kanunu\'nda yapılan değişikliklerle TTK’nın işlettiği sahalar dışında kalan maden sahalarının ruhsatıyla birlikte devri mümkün hale getirilmiştir. Bu uygulamanın ruhsatsız-kaçak ocak işletilmesini de engelleyeceği öngörülmüştür. Ancak yapılan denetimler ve düzenlemeler kaçak ocak işletilmesinin ve ölümlerin önüne geçememiştir. Bölge insanını kaçak ocaklarda çalışmak zorunda bırakan şartların değişmesi gerekiyor\" dedi.

Demirci, Zonguldak\'taki maden ocaklarının iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz alınması, ruhsatlı taş kömürü üretiminin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nun işçiye, Türkiye\'nin de taş kömürüne ihtiyacı olduğunu belirten Demirci, şunları kaydetti:

\"Ruhsatlı ve yasal taşkömürü üretimi desteklenmediği sürece kaçak ocak gerçeğinin değiştirilmesi de mümkün değildir. TTK ve özel sektör maden işletmelerinin desteklenmesi geciktikçe, kaçak ocaklar ve derme-çatma, hiçbir iş sağlığı ve güvenliği önlemi alınmaksızın, ilkel bir üretim şeklinin getirdiği ölümlerin sürmesinden endişeliyiz. Siyasetçiler, meslek odaları, STK’lar, ilgili bakanlıklar bir araya gelmeli ve artık kanayan yaraya dönüşen kaçak ocakların tamamen ortadan kaldırılması için çözüm üretmelidir.\"



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