Kaçak mal satmış!

Gazeteci Bilal Özcan’ın sunduğu “Laf Aramızda” programına konuk olan Seda Sayan, “Ben Seda Sayan olmadan önce de para kazanıyordum, gecekonduda da harçlığımı çıkarıyordum. Özal öncesinde ben ilkokuldayken, bazı şeyler ülkeye kaçak girerdi, ben onları satardım. Bir tezgahım vardı, orada ütü, krem satardım. Zamanında bir avukatın yanında da, konfeksiyonda da çalıştım” diye konuştu.Anne olmak için tedavi gördüğünü doğrulayan şarkıcı, “Beni bu konuda çok üzüyorlar. Tüp bebek tedavisi gördüğüme kadar yazdılar. Tüp bebeğe gelene kadar, acaba nasıl bir kadınsal sorun yaşıyorum, bunu hiçbir arkadaşımız sormuyor. Benim sorunum tüp bebek değil, başka sorunlarım var” dedi.