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Dünya
BBC Türkçe

Kaçak mafya babası 'dolapta' bulundu

İtalyan polisi, ülkede en çok aranan 100 kişiden biri olan Antonio Pelle'yi, evinde bir gardrobun arkasına gizlenmiş bölmede saklanırken buldu. Pelle, 20 yıl hapse mahkum edilmiş ancak 5 yıl önce tedavi gördüğü hastaneden kaçmıştı.

06 Ekim 2016 17:15

İtalya'da en çok aranan 100 kişiden biri olan bir mafya babası, evinde bir gardrobun arkasına gizlenmiş bölmede saklanırken bulundu.

Ülkenin en kanlı mafya örgütlerinden Ndrangheta'ya bağlı Vancheddu klanının patronu Antonio Pelle, 2008'de yakalanarak 20 yıl hapse mahkum edilmiş ancak 2011'de tedavi gördüğü hastaneden kaçarak kayıplara karışmıştı.

O tarihten beri aranan 54 yaşındaki kaçak mafya babası sonunda dün kendi evinde yakalandı.

Ndrangheta mafyasının merkezi olan Calabria bölgesi polisi, dün sabaha karşı Pelle'nin Bovalino kasabasındaki 2 katlı villasında operasyon başlattı.

Kaçak mafya üyelerinin sıklıkla gizli sığınaklarda saklanma yöntemine başvurması nedeniyle polis evin içinde bu amaçla kullanılabilecek her alanı didik didik inceledi.

50 kadar polisin katıldığı ve yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından Pelle, oğlunun yatak odası ile banyo arasına inşa edilmiş bir gizli bölmede saklanırken yakalandı. Bir gardroptan girilen gizli bölmenin içinde bir minder, vantilatör, su şişeleri ve nakit para bulundu.

Polise direnmeyen Antonio Pelle, tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Mafya üyeleri için prestij göstergesi olan "Anne" (La Mamma) lakabıyla anılan Pelle; mafyayla ilişkili olmak, uyuşturucu yetiştirmek, hırsızlık, vergi kaçırma, yasa dışı silah ve mühimmat bulundurmaktan suçlu bulunmuştu.

Pelle'nin klanının, 2007'de Almanya'da 7 kişinin öldüğü bir mafya çatışmasına da karıştığı belirtiliyor.

Operasyonla ilgili olarak basına bilgi veren Savcı Federico Cafiero de Raho, "Pelle'yi her yerde aradık ama sonunda evinde bulduk" dedi ve Pelle'nin yakalanmasının Ndrangheta'yla mücadelede önemli bir başarı teşkil ettiğini vurguladı.

İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano da Pelle'yi yakalayan güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Bu operasyon, kimsenin adaletten sonsuza kadar kaçamayacağını bir kez daha gösterdi" dedi.

Başlıca faaliyet alanı uyuşturucu kaçakçılığı olan Ndrangheta özellikle son yıllarda hızla gelir ve güç kazanarak İtalya'nın ve dünyanın en tehlikeli mafya örgütlerinden biri haline geldi.

2013 verilerine göre 'Ndrangheta'nın yıllık gelirinin 53 milyar euro'ya ulaştığı tahmin ediliyor.

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