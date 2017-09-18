Kaçak maden ocağında çalışırken öldü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi\'nde kaçak ocakta çalışan maden işçisi 59 yaşındaki Ömer Yeşilyurt, öldü. Polis, maden işçisinin kaçak ocaktaki ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Ttaksiyle Atatürk Devlet Hastanesi Kilimli Semt Polikliniği\'ne gelen 2 kişi, Ömer Yeşilyurt\'u bırakarak aynı araçla ayrıldı. Yeşilyurt\'un polikliniğe getirildiğinde ölmüş olduğunu tespit eden doktorlar, polise haber verdi. Polis, taksiyi bularak şoförünün ifadesine başvurdu. Yeşilyurt\'un, Damarlı Mahallesi\'ndeki kaçak ocak önünden aldığını anlatan taksi şoförünün verdiği adrese giden polis, 1 kişiyi gözaltına aldı. Karakola götürülen şüpheli ilk ifadesinde birlikte kaçak ocakta çalıştıkları Yeşilyurt\'un, yemek arasından sonra tekrar çalışmaya hazırlanırken bir anda yere yığıldığını ileri sürdü. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, ocak sahibininde ölen Yeşilyurt olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet Savcısı, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yeşilyurt\'a yaptığı otopside zehirlenme bulgusuna rastlamadı. Yeşilyurt\'tan alınan örnekler, laboratuara gönderildi. Yeşilyurt\'un kalp krizi sonucu mu yoksa ocakta geçirdiği iş kazası sonucu mu öldüğü otopsi raporuna göre netleşeceği bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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