Kaçak kurbanlıklar 'drone' ile takip edilecek

Erzincan'da, belediye tarafından Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlık hayvanlara müdahale etmek için "kurban yakalama timi" kuruldu. Timde ATV ve motosikletlerin yanı sıra "drone"lar da kaçak kurbanlıkların peşine düşecek.

Erzincan'da Kurban Bayramı öncesi sıkı bir eğitimden geçen ve 8 kişiden oluşan tim, bayram öncesi kaçan kurbanlık hayvanlara doğru ve etkili müdahale tekniklerini öğrenmek hem de zorlu görev için kondisyon kazanmak için antrenmanlara başladı.



Antrenmanlarda kaçan kurbanlara kement ve uyuşturucu silahla nasıl müdahale edeceklerini uygulamalı öğrenen tim, şınav çekme, koşu gibi fiziksel dayanıklılığı artıran çalışmalar da yapıyor. Tim, bayram döneminde de kaçacak kurbanlıkları karadan atlar ve ATV motorlar ile havadan drone ile takip ederek yakalayacak.



Özellikle araçların girmediği dar sokaklarda bu araçlardan yararlanacak tim, gruplar halinde çalışarak kaçan kurbanlıkları etkisiz hale getirecek.



Erzincan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Celil Atilla Uymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak her yıl kurban yakalama timi oluşturduklarını ifade ederek, bu yıl timi drone ile güçlendirdiklerini söyledi.



Timde yaya birliklerinin yer aldığını ve bunların kaçan kurbanlıklara uyuşturuculu tüfeklerle müdahale ettiğini anlatan Uymaz, yaya personellerinin yanı sıra atlı ve ATV motorlu personelleri de bulunduğunu dile getirdi.



Uymaz, belediye olarak Kurban Bayramı'na hazır olduklarını aktararak, "Bu yıl kurban yakalama timimize ilave olarak insansız hava aracı drone de ekledik. Drone ile kaçan kurbanlıkların uzak mesafelere gitmeleri halinde havadan takibini sağlayacağız" diye konuştu.