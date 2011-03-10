Kaçak Kuran Kursu yıkımına sopalı saldırı

T24- Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde ruhsat ve tapusu olmadığı gerekçesiyle Kuran kursu inşaatını, polis eşliğinde yıkmak isteyen belediye zabıta ekipleri, yaklaşık 70 kişinin taşlı-sopalı saldırısı ile karşılaştı.













Çınar Belediye Başkanı BDP’li Ahmet Cengiz, Hizbullah’a yakın olduğunu öne sürdüğü Mustazaflar Derneği çevresinden olduğunu belirttiği ilçedeki Tekdal ailesinin medyanın bir kesimini de arkalarına alarak belediyeyi ve BDP’yi camii ve Kuran kursu dolayısıyla din karşıtı olarak göstermeye çalıştığını öne sürdü.

İlçedeki Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde 6 kişinin hissedar olduğu bir arazide, bazı dini dernekleri ile kişiler tarafından tapu, ruhsat ve müftülükten izin almadan yapılmak istenen Kuran kursu inşaatı, geçen pazar günü belediye ekipleri tarafından imara aykırı olması nedeniyle yıktırılmak istendi. Çevik kuvvet polisi eşliğinde yıkıma giden Çınar Belediye Başkan Yardımcısı BDP’li Ramazan Dengiz ve beraberindeki zabıta ekipleri, burada yıkımı engellemek isteyenler tarafından taşlı, sopalı saldırıya uğradı.

Saldırı sırasında Başkan Yardımcısı Ramazan Dengiz, zabıta görevlisi Nimet Basut ve belediye basın görevlisi Sabahat Çelik, darp edildi. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalede zorlandığı saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Dengiz, Basut ve Çelik’e, doktorlar tarafından 2-3 gün arasında iş göremez raporu verildi. Yaşanan bu saldırı, muhafazakar basın yayın organları tarafından, BDP’li belediye din karşıtı gösterilerek, Kuran Kursu inşaatının belediye tarafından yıktırıldığı yönünde haberler yapıldı.

Çınar Belediye Başkanı BDP’li Ahmet Cengiz, olaylarla ilgili yaptığı basın toplantısında hukuki sorumlulukları olmamasına rağmen ahlaki, vicdani ve siyasi sorumluluk nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti. Cengiz, şöyle dedi:

"Bölge halkı tarafından ne oldukları çok iyi bilinen Mustazaflar Derneği çevresinden olan Çınarlı Tekdal ailesi ile bu siyasal çizginin yayın organları olan, ajans ve gazeteler belediyemiz ve partimiz aleyhinde son günlerde, asılsız, yalan ve taraflı haberler yaparak, belediyemizi ve partimizi camii ve Kuran kursu dolaysıyla din karşıtı olarak göstermeye çalışmaktadır. Ayrıca, haberi basın organlarına servis eden muhabir personelimize saldıranlar arasında yer aldığından hakkında soruşturma başlatılmıştır."



"Kendi kendine yıkılan camiyi de "belediye yıktı" dediler





Yapılan yayınlarla halkın dini duygularının suistimal edildiğini söyleyen Cengiz, halkla karşı karşıya getirilmek istendiklerini, bugüne kadar 20’nin üzerindeki köy ve mezra camiine malzeme ve nakdi yardım yapıldığını anlattı. İmar planına aykırı ve yanlış teknikle yapıldığı için 2 kez kendi kendine yıkılan Aziziye Camii’nin yapımına da katkı verdiklerini anlatan Başkan Cengiz, caminin kendi kendine yıkılmasını dahi belediyeye maledildiğini savundu.

Cengiz, ilçede muhafazakar cemaat tarafından yapılmak istenen inşaatlara, eksikliklere rağmen ruhsat verildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kişiler herhangi bir engel ya da sorunla karşılaşmazken, Tekdal’lar neden karşılaşıyor sormak lazım? Çünkü Tekdal’lar, ruhsat almadan kaçak inşaat yapmaya çalışmaktadır. İlgili çevrelerce suiistimal edilmeye çalışılan Kur’an Kursu olayında, belediyemiz tarafından yıkımına karar verilen inşaatın tamamlandıktan sonra, Kuran Kursu mu, ev mi veya işyerimi olarak kullanılacağı konusunda, elimizde herhangi bir resmi müracaat yok. Söz konusu inşaatı yapmaya başlamış olan şahıslar, başta tapu olmak üzere herhangi bir belgeye dayanmadan ve belediyemizi dikkate almadan, keyfi bir şekilde inşaata başlamış."



Diyanet ve müftülük izni de yok





Belediyenin ilgili ekipleri tarafından bu durumun tutanakla söz konusu kişilere bildirildiğini ifade eden Başkan Cengiz, eksikliklerin tamamlanması amacıyla 1 aylık ek süre verildiğini anlattı. Başkan Cengiz, "Belediyemizin yapı denetim çalışmaları esnasında karşılaşılan bu durum tutanağa bağlanarak kendilerine bildirilmiş ve 1 aylık yasal süre içinde belgelerini tamamlamaları istenmiştir. Ancak, belgelerini tamamlayamayan bu kişiler, zora dayalı bir şekilde çalışma yürütebileceklerini düşünerek, inşaatın yapımına devam etti. Bu şahısların yapmak istedikleri inşaat, tapusu dahi olmayan, ruhsatsız kaçak bir yapıdır. Bu nedenle belediyemiz yasa gereğince bu inşaatın durdurulmasına ve yıkımına karar vermiştir. Ayrıca, yasal olarak Kuran kursu açmak, Diyanet İşleri ve Müftülük yetkisindedir. Dolaysıyla, bu şahısların hangi yetkiye dayanarak Kuran kursu açmaya çalıştıklarını anlamış değiliz" dedi.