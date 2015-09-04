'Kaçak koyun' Chris rekor kırdı



Chris, kırkılan 42 kilo yünle bir dünya rekoruna imza atmıştı. Daha önceki rekor 27 kiloydu. Chris, postunun ağırlığından dolayı güçlükle hareket edebiliyordu.

Chris'i bizzat Avustralya Koyun Kırpma Şampiyonu Ian Elkin kırktı. Elkin, şaşkınlığını dile getirirken, "Hiç şimdiye kadar böyle bir şeyle karşılaşmamıştım" ifadesini kullandı. Chris'in kırkılması iki saat sürdü.

Koyun yününün her yıl yaklaşık 7 santim uzadığına dikkat çeken uzmanlar bunun Chris'in uzun yıllardır kaçak yaşadığını ortaya koyduğunu belirtiyor. Merinos, iyi kalitede ve fazla yapağı veren bir koyun ırkı olarak tanınıyor. Ancak kırkılmadıkları taktirde sorun yaşıyorlar.

Chris, hayvan koruma örgütleri tarafından bakıma alındı. Bir uzman, Chris'in durumu anlatırken "son derece stresli" dedi.