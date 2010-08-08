Kaçak kazıda yüzyılın buluşu gerçekleşti

T24 - Muğla Milas’ta kaçak kazıda ortaya çıkarılan Kral Hekataios’a ait lahit, yüzyılın en büyük arkeolojik buluşlarından biri olarak nitelendirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özgür Özarslan, Zeus Karios Kutsal Mabet Alanı’nda, define avcılarının yaptığı kaçak kazıda ortaya çıkartılan Kral Mausolos’un babası Kral Hekataios’a ait olduğu belirlenen lahitte incelemelerde bulundu. Özarslan, M.Ö. 390 yılında yapıldığı sanılan lahiti, yüzyılın en büyük arkeolojik buluşlarından biri olarak niteledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özarslan’a Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Süslü de eşlik etti.

Mezardaki incelemelerden sonra gazetecilere açıklama yapan Özarslan, şunları söyledi: “Karia Satrabı Mausolos’un babası Hekataios’a ait 2400 yıllık bir mezar. Aşağıda doğal ve insan tahribatı var. Öncelikle bunlar ele alınacak. Tabii ki bu şekliyle lahitin gün yüzüne çıkarılması son derece önemli. Çünkü çok büyük bir işçilik var ve üstelik el değmemiş lahit. İstanbul arkeoloji müzelerindeki ‘Büyük İskender lahiti’nin bir benzeri olabilecek şekilde, son derece estetik bir güzelliğe sahip. Öncelikle kurtarılması gerekli. Bunu bakanlığımız öncelikleri arasına aldı.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Süslü de bulunan lahitle ilgili bilgiler verdi: “2 metre 75 santim uzunluğunda, 2 metre 15 santim genişliğinde 1 metre 85 santim yüksekliğinde devasa ve birinci sınıf mermer işçiliğiyle dört yüzü birden kabartmalarla işlenmiş günümüzden 2400 yıl önceye ait olan bir oda mezar içinde bulunan bir lahit. Bu eserin en ilgi çekici kısmı ise dünyanın yedi harikasından birisi olan Bodrum’daki mozolenin esas sahibi olan onun anısına yapılmış olan Karia Satrabı Mausolos’un babasının mezarı olarak yapılmış bir kral mezarı. ”