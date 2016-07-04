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Yaşam

1800 yıllık höyüğü kepçeyle kaçak kazı yaparken tahrip ettiler!

2012 yılında 1'inci derece Arkeolojik SİT alanı ilan edilen 11 dönüm alanda gerçekleşen olay için Jandarma çalışma başlattı

04 Temmuz 2016 16:43

Burdur'da 1. derece arkeolojik SİT alanı içerisindeki M.S. 3 veya 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen höyük, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından iş makinesiyle kazılarak tahrip edildi. 

Burdur merkeze bağlı Düğer Köyü Masıtlı Mevkii'nde oturan 70 yaşındaki Ömer Doğan'ın eşine ait, 2012 yılında 1'inci derece arkeolojik SİT alanı ilan edilen 11 dönüm alanda gerçekleşen olay için Jandarma çalışma başlattı.

Habertürk'te yer alan habere göre, höyüğü kazarak yaklaşık 8 metre derine inen kaçak kazıcılar, toprak içerisinde gömülü tarihi yapılara zarar verdi. Yaklaşık 1 ay önce meydana gelen olaydan ertesi gün haberi olan Ömer Doğan, paletli iş makinesiyle höyüğün büyük oranda kazıldığını gördü. Doğan'ın durumu bildirdiği jandarma, kaçak kazıyla ilgili çalışma başlattı.

 

"Kamulaştırılmasını istedim, 'ödenek yok' dediler"

 

Daha önce 40 dönüm arazinin tamamının SİT alanı ilan edildiğini, uzun uğraş sonucu 2012 yılında sadece höyüklerin bulunduğu 11 dönümü SİT alanı olarak tescil ettirdiklerini anlatan Ömer Doğan, "Devlete müracaat ederek burayı kamulaştırmasını istedim ama 'ödenek yok' gerekçesiyle kabul etmediler" dedi.

Höyükte kimliği belirsiz kişilerin kaçak kazı yaptığını aktaran Ömer Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Arazime en az 30-40 bin lira zarar verdiler. 50 - 60 kamyon kazı yapılmış, bu toprağı nasıl kaldıracağım. Mağdur oldum. Devlete sesleniyorum. Gelsin malına sahip çıksın. Bu tarihi eserler yurtdışına gitmesin. Kaçak kazı yapanlar höyüğün yarısına kadar gelmiş. Lahide ulaşıp ulaşmadıklarını yetkililer bilecek. Tarihi bilgiye göre burada bulunan iki höyükte 5 bin yıllık lahitler bulunmakta."

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