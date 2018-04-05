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Kaçak kazıda bulunan 2 bin yıllık lahit müzeye teslim edildi

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti yakınlarında, tarihi eser kaçakçıları tarafından kaçak kazı yapıldığı belirlenen bölgede, 2 bin yıllık lahit bulundu

05 Nisan 2018 14:19

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti yakınlarında, tarihi eser kaçakçıları tarafından kaçak kazı yapıldığı belirlenen bölgede, 2 bin yıllık lahit bulundu. Karacasu Müze Müdürlüğü\'ne teslim edilen lahit, Afrodisias Müzesi\'ne götürülürken, jandarma, kaçak kazıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
UNESCO Dünya Miras Listesi\'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti\'nin bulunduğu bölgedeki Dörtyol Mahallesi\'ne 3 kilometre uzaklıktaki zeytinlik bahçesine, dün çalışmaya gelen bir köylü, üzeri otlarla örtülü çukurla karşılaştı. Köy sakini, otları kaldırdığında üzerinde figürler olan lahdi görüp, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, lahdi muhafazaya alıp, durumu Karacasu Müze Müdürlüğü ilgililerine bildirdi.
Kaçak kazı yapılan bölgede incelemelerde bulunan Karacasu Müze Müdürlüğü yetkilileri, bir kısmı toprağın altındaki 2 bin yıllık lahdi çıkararak, Afrodisias Müzesi\'ne götürdü. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazıyı kimin yaptığını belirleyip, yakalamak için soruşturma başlattı.
Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, \"Bulunan lahdin önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. İlgililer lahit üzerinde incelemelerini sürdürüyorlar. Lahdin içerisinde herhangi bir şeyin olup olmadığını bilmiyoruz. İncelemelerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak\" dedi.

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