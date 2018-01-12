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Kültür-Sanat

Kaçak kazıda 2. Yüzyıl'a ait mozaik bulundu

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde bir evin bahçesinde yapılan kaçak kazıda balık ve kuş figürleri bulunan 5 metrekare genişliğinde mozaik bulundu

12 Ocak 2018 22:19

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir polisin itirafının ardından başlayan ve yaklaşık bir yıl olağanüstü güvenlik önlemleri altında süren kazıyla çok gündeme gelen Mersin'in Tarsus İlçesi'nde bu kez bir evin bahçesinde kaçak kazı yapan 1 kişi yakalandı. M.S. 2’nci Yüzyıl'a ait olduğu değerlendirilen mozaik de gün yüzüne çıkarıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde kaçak kazı yapan1 kişi yakalanırken M.S. 2'nci Yüzyıl'a ait olduğu mozaik de gün yüzüne çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Mustafa Mahallesi'nde tek katlı evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, gittikleri evin bahçesinde 4 metre derinliğinde 3 metre çapında çukur kazıldığını belirledi.

Çukur zemininde üzerinde balık ve kuş figürleri bulunan 5 metrekare genişliğinde M.S. 2'nci Yüzyıldan  kalma mozaik ile kalp şeklinde 80 santimetre çapında lahit olduğu değerlendirilen sütun taşına el koydu.

Eve çağrılan Müze Müdürlüğü görevlileri rapor tutup, mozaiği koruma altına alırken kazı yapan S.A., gözaltına alındı.(DHA)
 

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