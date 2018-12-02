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Kaçak kazı yapan 3 kişiye suçüstü

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) -SİNOP'un Boyabat ilçesi Büyük Karaağaç köyü kırsalında, kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı

02 Aralık 2018 16:54

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) -SİNOP\'un Boyabat ilçesi Büyük Karaağaç köyü kırsalında, kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyük Karaağaç köyünde dedektörle kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, kaçak kazı yapan, A.O., K.O ve B.D.\'yi kazıda kullandıkları malzemelerle suçüstü yakaladı. Kazı yapılan alanda,  define aramak için kullanılan 1 detektör cihazı, 3 kazma, ve 2 kürek ele geçirilirlen, gözaltına alınan şüpheliler de sorgusulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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