Kaçak inşaat yüzünden 3 yıldır komada; mahkeme tazminat davası için gereken adli yardımı reddetti!

Hakkâri'de 3 yıl önce evinde uyurken, bitişikte kaçak şekilde yapılan binanın beton atılırken göçmesi sonucu ıslak beton altında kalan, üç yıldır bilinci yarı kapalı şekilde hayatta tutulan matematik öğretmeni Kumru Konak adına ailesi tazminat davası açtı. Manevi tazminatın harcı 80 bin lirayı bulduğu için aile, Adalet Bakanlığı’ndan adli yardım istedi. Talep, mahkeme tarafından Konak’ın malul maaşı aldığı gerekçesiyle reddedildi. Oysa genç öğretmen Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında halen çalışıyor görünüyor.

Odasında uyuyordu

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Yüksekova’da öğretmenlik yapan Kumru Konak’ın hayatı, 8 Haziran 2014’te yatağında uyurken sonsuza dek değişti. Konak’ın oturduğu apartmanın bitişiğinde kaçak olarak yükselen inşaatta beton dökümü yapılıyordu. Konak’ın uyuduğu dairenin duvarı çöktü. Bütün ıslak beton yatakta uyuyan 33 yaşındaki öğretmenin üzerine boşaldı. Konak, solunum yollarına kaçan beton harcı sebebiyle beynine oksijen gitmediği için bitkisel hayata girdi. Konak’ın “Eski hayatına geri dönmesi” mümkün değildi. Türkiye’de yoğun bakım rehabilitasyonu organize olmuş kurum bulunmadığı gerekçesiyle Almanya’da bir merkeze sevki önerildi. Maddi imkânsızlıklar ve bürokratik engellerden ötürü Konak, bağış kampanyasıyla Ekim 2016’da yurt dışına gönderilebildi. Bir merkezde bir süre tedavi gören Konak, masrafın yüksek olmasından ötürü kardeşinin evine taşındı. Halen yarı koma haldeki Konak’ın bakımı evde devam ediyor.

Konak Ailesi 7 sanığa 2 milyon lira manevi tazminat davası açtı. 80 bin liralık harç ücretinin aile tarafından yatırılması gerekiyordu. Bu harcı ödeyecek bütçeleri olmadığı için avukatlar adli yardım istedi. Yüksekova 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14 Şubat 2017’de bu isteği reddetti. Gerekçe olarak, ağabey Ali Ekber Konak’ın 3 bin lirallık aylık alması gösterildi. Avukatların 2. Asliye Hukuku Mahkemesi’ne yaptığı itiraz da reddedildi. Bu kararda ise, ağabeyin maaşının yanı sıra Kumru Konak’ın malulen emekli olduğunu ve aylık gelirinin bulunduğu belirtildi. Oysa Konak, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında çalışır görünüyor ve malul maaşı almıyor.

Aylık masrafı 100 bin Euro

Avukatı Harika Karataş, yasa gereği yeniden başvuracaklarını belirterek, “Aylık 100 bin Euro’luk masrafı vardı. Malul maaşı alsa bile masrafı karşılayamaz. Bunlar mahkemece görmezden gelinerek hukuka aykırı beyanlarla taleplerimiz reddediliyor” dedi. Ağabey Ali Ekber Konak da “Gönüllü arkadaşlar kız kardeşimin fizik tedavisini devam ettiriyor. Bizi kısmen algıladığı için bilinci yarı kapalı. Ege Üniversitesi’nden sevk edilirken sadece sağ ayağının baş parmağı oynuyordu. Ama şimdi ayağını geri çekebiliyor. Masrafları ağır geldiği için klinikten çıkardık. Yeni bir klinikle görüşüyoruz” diyor.