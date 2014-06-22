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Kaçak göçmenlere ve uyuşturucu kaçakçılarına hava destekli operasyon

İstanbul polisi, Fatih'te kaçak göçmenlere ve uyuşturucu kaçakçılarına yönelik 600 polisin katılımıyla operasyon düzenledi

22 Haziran 2014 13:46

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih ilçesinde yer alan Aksaray ve Kumkapı’da kaçak göçmenlere ve uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bin 600 polisin katılımıyla operasyon yaptı. Akşam saat 19.00 sıralarında başlatılan operasyona Asayiş, Narkotik, Organize, Yabancılar, Özel Harekat Şube Müdürlüklerinin yanı sıra Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Yapılan operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, karadan da özel harekat timleri ile çevik kuvvet ekipleri çevre güvenliği sağladı. 

 

Şüpheli şahıslar GBT’den geçirildi 

 

Radikal’de yer alan habere göre, Aksaray ve Kumkapı’da özellikle kaçak göçmenlerin yakalanması için uygulama yapan ekipler, durumu şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı. Şüphelilerin valiz ve çantaları aranırken, çeşitli adreslere de baskın düzenlendi. Buralarda da uyuşturucu ve olası suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla detaylı arama yapıldı. 

Geç saatlere dek süren operasyonun ardından polis, bölgedeki ablukayı kaldırdı. 

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