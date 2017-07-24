Kaçak göçmenler arızalanan otobüste yakalandı

Erzincan Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolunun Sakaltutan mevkisi yakınlarında bir otobüsün yol kenarında beklediği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, otobüste ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 103 kişi olduğunu, sürücünün de arızalanan aracı terk edip kaçtığını belirledi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ağrı'da 120 kaçak göçmen

Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi’nde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan bir otobüste Bangladeş,Pakistan ve Afganistan uyruklu 120 kaçak yakalandı.

Erzurum karayolu üzerindeki Güvenli Köyü yakınlarında yol denetimi yapan Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 45 kişilik bir otobüste bagajlara dahi giren çoğu kadın ve çocuk olmak üzere toplam 120 kaçağı yakaladı. Türkiye’nin değişik illerine gitmek üzere yola çıkan kaçaklar, gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması için ilçe jandarma karakoluna götürüldü. Otobüs şoförü ve muavinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başatıldı. Tıka basa dolduruldukları otobüste nefesÿalmakta güçlük çeken ve bitkin düşen kaçaklara Mehmetçik su ve yemek ikramında bulundu.