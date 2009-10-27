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Yaşam

Kaçak göçmen teknesi battı: 8 ölü

Yunanistan'ın Midilli (Lesbos) Adası kıyılarında kaçak göçmen taşıyan bir tekne battı. 8 kişi yaşamını yitirirken, bir kişi kayboldu.

27 Ekim 2009 02:00

Yunanistan'ın Midilli (Lesbos) Adası kıyılarında kaçak göçmen taşıyan bir tekne battı. 8 kişi yaşamını yitirirken, bir kişi kayboldu.

Yunan basını, adanın doğusundaki Koraka Burnu kayalıklarına çarparak alabora olan teknede bulunan, 4 kadın ile 4 çocuğun hayatını kaybettiğini, kaybolan bir çocuğun bulunması için çalışmaların ise Yunan sahil güvenlik ekipleri, Super Puma tipi bir helikopter ve balıkçı teknelerince sürdürüldüğünü duyurdu.

Teknede, aralarında Türk vatandaşı olduğu belirtilen, ancak kimliği açıklanmayan bir insan tacirinin de bulunduğu, 10 kaçak göçmenden oluşan bir grubun ise karaya çıkmayı başardığı ve hepsi Afgan olan göçmenlerin, ifadelerinde, "Türkiye kıyılarından denize açıldıklarını" söyledikleri bildirildi.

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