Kaçak göçmen taşıyan Türk kaptan Yunan karasularında öldürüldü

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nden sürat teknesine aldığı 7 Suriyeli kaçağı Yunanistan ’a ait İstanköy Adası’na geçirmek isteyen Türk kaptanın, Yunan Sahil Güvenlik botundan açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre, adı açıklanmayan Türk kaptanın Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından fark edildiği, kaçmaya başlaması üzerine takip edildiği, Türk sularına geri dönmeye çalışırken açılan uyarı ateşi sonunda ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede ise yaşamını yitirdiği belirtildi. Sürat motorunda bulunan Suriye uyruklu kaçakların, gözaltına alındığı öğrenildi. İstanköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin otopsi için Rodos Adası’na gönderileceği belirtildi.