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Kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botunda doğum yaptı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

26 Ekim 2018 17:56

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kaçaklar arasında bulunan, sancıları başlayan kadın, hastaneye yetiştirilemeden Sahil Güvenlik botunda doğum yaptı.Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili\'nin Bademli Mahallesi açıklarında bir grup kaçağın yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalıştığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, lastik botun yerini belirledi. Bugün saat 07.40\'ta lastik botu durduran ekipler, Afganistan uyruklu 40 kaçağı yakaladı. 11\'i erkek, 9\'u kadın ve 20\'si çocuk olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alındı. Ancak bu sırada kaçaklar arasında bulunan bir kadının doğum sancısı başladı. Ekipler, vakit kaybetmeden Dikili Limanı\'na doğru hareket etti. Ancak kadın, Sahil Güvenlik botunda doğum yaptı, sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğe \'Zehra\' ismi verildi.
Dikili Limanı\'nda hazır bekleyen ambulansa alınan anne ve bebeği, hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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