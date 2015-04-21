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Dünya
Deutsche Welle

Kaçak göçmen faciasında iki gözaltı

800 mülteciye mezar olan geminin kaptanı ve bir mürettebat üyesi gözaltına alındı.

21 Nisan 2015 11:46


Libya açıklarında Pazar günü batan tekneden kurtarılan 27 kişi arasında bulunan kaptan ve bir gemi görevlisi İtalyan yetkililer tarafından gözaltına alındı. Altyapıdan sorumlu devlet bakanı Graziano Delrio, mürettebat mensuplarının savcılığın talimatıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Öte yandan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcüsü Carlotta Sami teknede ölenlerin sayısının 800 civarında olduğunu söyledi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İtalya Temsilcisi Flavio di Giacomo da rakamı doğruladı. İlk bilgilere göre ölü sayısı 700 olarak bildirilmişti.

Mülteci krizine AB düzenlemesi

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller mültecilerin alımı ve barındırılmasında Avrupa Birliği (AB) genelinde geçerli olacak bir düzenlemeye gidilmesini önerdi. "Alman yerel yönetimlerinin dünya çapındaki mülteci krizlerini tek başına çözebilecek yapıda olmadığına" dikkat çeken Müller, acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Almanya Kalkınma Bakanı Müller, 2014'te son verilen "Mare Nostrum" yardım misyonunun da yeniden canlandırılmasını talep etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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