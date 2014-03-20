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Dünya
Deutsche Welle

Kaçak göç mevsimi başladı

İtalya alınan önlemlere rağmen Akdeniz'den gelen kaçak göçü engelleyemiyor. İtalyan donanması Avrupa'ya ulaşmaya çalışan bin mülteciyi daha kurtardı.

20 Mart 2014 19:21


Havaların ısınmasıyla birlikte İtalya üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin sayısı artıyor.

Pazartesi ve çarşamba günleri arasında teknelerle İtalya'ya ulaşmaya çalışan 2 bin 100'den fazla mülteciyi kurtaran İtalyan donanmasının perşembe günü de yaklaşık bin kaçak göçmeni Sicilya'ya getirdiği bildirildi.

Mültecilerin çoğunluğunun iç savaştan kaçan Suriyeliler ile Libyalılardan oluştuğu ve iyi hava koşullarını fırsat bilerek deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalıştıkları bildirildi.

Yetkililer havaların ısınmasıyla birlikte mülteci akınının artacağını tahmin ediyor.

İtalya, Lampedusa açıklarında geçen yıl yaşanan felaketin ardından güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Kuzey Afrika'dan İtalya'ya gitmeye çalışan bir mülteci teknesinin batması sonucu 363 kişi hayatını kaybetmişti. İtalya kıyılarında 2013 sonbaharında hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü geçtiği belirtiliyor.

İtalyan deniz kuvvetlerinin son beş ayda en az 11 bin 500 mülteciyi kurtardığı bildiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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