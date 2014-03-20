Kaçak göç mevsimi başladı



Havaların ısınmasıyla birlikte İtalya üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin sayısı artıyor.

Pazartesi ve çarşamba günleri arasında teknelerle İtalya'ya ulaşmaya çalışan 2 bin 100'den fazla mülteciyi kurtaran İtalyan donanmasının perşembe günü de yaklaşık bin kaçak göçmeni Sicilya'ya getirdiği bildirildi.

Mültecilerin çoğunluğunun iç savaştan kaçan Suriyeliler ile Libyalılardan oluştuğu ve iyi hava koşullarını fırsat bilerek deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalıştıkları bildirildi.

Yetkililer havaların ısınmasıyla birlikte mülteci akınının artacağını tahmin ediyor.

İtalya, Lampedusa açıklarında geçen yıl yaşanan felaketin ardından güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Kuzey Afrika'dan İtalya'ya gitmeye çalışan bir mülteci teknesinin batması sonucu 363 kişi hayatını kaybetmişti. İtalya kıyılarında 2013 sonbaharında hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü geçtiği belirtiliyor.

İtalyan deniz kuvvetlerinin son beş ayda en az 11 bin 500 mülteciyi kurtardığı bildiriliyor.