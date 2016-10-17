Kaçak geçişe 500 liralık ceza uygulaması başladı

Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kaçak olarak geçen kamyon ve TIR'lara 500 liralık ceza uygulaması bugün itibariyle başladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, UKOME kararına aykırı olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden kaçak geçiş yapan araçlara, bugün saat 00.00’dan itibaren 500 TL idari para cezası uygulama işlemine başlandığını duyurdu.

Kaçak geçiş yaptığı kameralarla tespit edilen araçlara, Otoyol Ana Kontrol Merkezi tarafından Kabahatler Kanunu’na göre tebligat gönderilecek.

Dün de bazı şehirlerarası otobüslerin ve kamyonların köprüden geçmeye devam ettiği görüldü.