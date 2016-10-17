T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kaçak geçişe 500 liralık ceza uygulaması başladı

Kaçak geçiş yaptığı tespit edilen araçlara, Otoyol Ana Kontrol Merkezi tarafından Kabahatler Kanunu’na göre tebligat gönderilecek

17 Ekim 2016 11:42

Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kaçak olarak geçen kamyon ve TIR'lara 500 liralık ceza uygulaması bugün itibariyle başladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, UKOME kararına aykırı olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden kaçak geçiş yapan araçlara, bugün saat 00.00’dan itibaren 500 TL idari para cezası uygulama işlemine başlandığını duyurdu.

Kaçak geçiş yaptığı kameralarla tespit edilen araçlara, Otoyol Ana Kontrol Merkezi tarafından Kabahatler Kanunu’na göre tebligat gönderilecek.

Dün de bazı şehirlerarası otobüslerin ve kamyonların köprüden geçmeye devam ettiği görüldü.

ETİKETLER

KöprüFatih Sultan Mehmet Köprüsü500 liraceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24