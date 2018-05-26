Kaçak geçiş cezalarına indirim yürürlüğe girdi; yeni uygulama nasıl olacak?

Köprü ve otoyollardaki kaçak geçişlere yönelik cezalarında yüzde 60 oranında indirime girilmesini öngören değişiklik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından dün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Devletin sorumluluğunda olan köprü ve otoyollarda bugüne kadar yaklaşık 7,5 milyon ihlalin söz konusu olduğunu belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karayollarının işlettiği otoyol ve köprülerdeki cezai rakamlar 950 milyon lira civarında" dedi.

"Geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezası 4 katına indirilecek"

Yürürlüğe giren kanunla geçiş ihlaline ilişkin para cezalarının yüzde 60 azaltıldığını aktaran Arslan, herhangi bir başvuruya gerek kalmadan otomatik olarak cezaların düşeceğini söyledi. Yapılan değişiklikle kanuna detirilen diğer düzenlemeler şöyle:

-Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeyen araç sahiplerine, geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezasının 4 katına indirilecek. Bu hüküm, Avrasya Tüneli ile Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinden geçişleri de kapsayacak

-İhlalli geçiş yapan yabancı plakalı araçlardan ülkeden çıkışlarında 15 günlük süre beklenmeksizin geçiş ücreti ile idari para cezası tahsil edilecek.