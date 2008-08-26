Kaçak geçen, 11 kat cezalı

Otoyollar ve Boğaz köprülerinden her gün binlerce kişi kaçak olarak geçiyor. Peki kaçak geçiş cezası ne kadar ve bu kaçak geçiş cezalarını ödemek için hangi yolları izlemek gerekiyor? Karayolları genel Müdürlüğü’nün internet sitesindeki bilgilere göre; Boğaziçi köprüleri ve otoyollardan ücret ödemeden geçiş yapan araç sahiplerinden 31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı resmi gazetede yayımlanan kanun gereği ücretsiz geçiş yaptığı andan itibaren 10 kat idari para cezası kesiliyor. Ödenmesi gerekli miktar, aracın sınıfına karşılık düşen standart geçiş ücreti ve 10 kat idarî, para cezası ile birlikte 11 kata denk geliyor.



Fakslamak gerekiyor



Otoyollarda ( kapalı sistem) geçiş yapılan istasyona en uzak mesafede bulunan istasyon ücreti esas alınarak aracın sınıfına karşılık düşen ücretin 11 katı. 1 Haziran 2005 tarihli Kabahatler Kanunu’na göre; peşin ödeme yapılması durumunda geçiş ücreti hariç, 10 kat ceza üzerinden

1/4 indirim hakkı bulunuyor. OGS kaçış cezaları için 0212 257 03 90’, ‘0212 257 03 91’ ve ‘0212 263 28 97’ telefonları aranabiliyor. Cezalı geçiş ücretleri 351113 posta çeki hesabına postahaneden yatırılabiliyor.



Bu işlemde ‘Alıcı’ olarak ‘Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Bak. İşletme Başmühendisliği” yazmak gerekiyor. Posta çeki üzerine araç plakasının da mutlaka yazılması gerekiyor.



Ödemeler, Ziraat Bankası şubesi; GEÇİŞ.ÜC.İPC adı ve 9102 vergi türü kodu ile banka şubelerine yapılabiliyor. Tüm ödemelerin ‘0212 287 71 22’ no’lu faksa mutlaka gönderilmesi isteniyor.



OGS ile ilgili sorunlarda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü OGS Danışma Merkezi’nden; 08:30-12:30,13:30-17:30 saatleri arasında telefonla ya da bizzat başvurarak bilgi alınabiliyor. OGS Danışma personelleri dışında aldığınız bilgilerin eksik ya da yanlış olma ihtimâli var. Otomatik Geçiş Sistemi Ana Kontrol Merkezi’nin yer aldığı, Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Bakım İşletme Başmühendisliği ( Rumeli Hisarüstü’nde) telefonları ‘0212 287 00 24’,’0212 287 99 28’,’0212 263 28 96’.



Yabancı plakaya OGS yok



Bunun yanında ‘Yabancı plakalı araçlar OGS kullanabilir mi?’ sorusu da akla geliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesindeki bilgilere göre, yabancı plakalı araçların mesela gurbetçilerin, OGS etiketi ve kredili KGS kartı almalarına izin verilmiyor. Yalnızca ön dolumlu (nakit) KGS kartı ile KGS gişelerini kullanabiliyorlar.



