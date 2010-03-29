Kaçak Ermeni işçilerin çocukları burda eğitim görüyor

T24

7 yıldır eğitim yuvası

Dönüşümlü yatıyorlar



Hrant Dink de burada kalmış

Çocuklar için Başbakan Erdoğan talimat verdi

Ermeni cemaati temsilcilerinin, Türkiye’de kaçak çalışan Ermeni ailelerin çocuklarına yönelik eğitim sorununun çözümü için hükümetten istediği yardım, onlarca Ermeni çocuğun yaşadığı sıkıntıyı gündeme getirdi. Aileleri burada kaçak çalıştıkları için için Türkiye’deki Ermeni okullarına kayıt yaptıramayan çocuklardan 58’ine, Gedikpaşa’daki Ermeni İncil Kilisesi’nin bodrum katında eğitim verilmeye çalışılıyor.Öğretmenler imkânsızlıklardan yakınırken, çocuklar yine de mutlu. Ortak istekleri ise, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerini geri göndermemesi. Gayriresmi bu derme çatma okulun bulunduğu bodrum katının bir başka özelliği ise, katledilen Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in üç kardeşiyle birlikte çocukluğunda kaldığı yetimhane olması...Ermeni İncil Kilisesi, keşmekeşin, gürültünün hiç eksik olmadığı Eminönü Gedikpaşa’nın dar sokaklarındaki ayakkabı imalatçıları, dericiler ve tekstil atölyeleri arasına sıkışmış bir kilise. 1914’te iki katı yapılan, çatısı ise 1. Dünya Savaşı’ndan sonra tamamlanan kilisenin bodrum katı, yaklaşık 7 yıldır Türkiye’de kaçak çalışan Ermeni ailelerin çocukları için eğitim yuvası görevi görüyor.Anneleri ev temizliği ya da çocuk bakıcılığı yapan, babaları ise geçici işlerde çalışan, aileleri kaçak çalıştıkları için Türkiye’deki Ermeni okullarına da kabul edilmeyen 58 çocuk, haftanın beş günü burada eğitim görüyor. Dersleri Ermenistan’da öğretmenlik yapan ve yıllar önce Türkiye’ye gelip yerleşmiş 5 öğretmen veriyor.Yaşları 3 ile 11 arasında değişen çocuklara eğitim veren öğretmen Heriknaz Avakyan, yaklaşık 10 yıldır Türkiye’de. Ermenistan’da öğretmenlik yaparken geldiği Türkiye’de Türk vatandaşı bir Ermeniyle evlenerek vatandaşlık alan Avakyan, okulda Ermenistan’daki eğitim müfredatının uygulandığını söylüyor.“Kitapları Ermenistan’dan getiriyoruz” diyen Avakyan, zor şartlar altında verdikleri eğitimi ise şöyle anlatıyor: “2003’te 7 çocuk vardı ama şu anda bu sayı 58. Bizim amacımız en azından çocukların temel eğitim alması ve ileride Ermenistan’a geri döndüklerinde yaşıtlarından geri kalmaması. Sabah 09.00’dan akşam saat 19.00’a kadar biz ilgileniyoruz. Burada ana sınıfının yanı sıra iki adet sınıfımız, bir de yorulan çocukların uyuyabileceği 4 ranzalı bir yatak odası bölümü var.Yatakhanede yer dar olduğundan çocukları dönüşümlü yatırmak zorunda kalıyoruz.”Özellikle 10 yaşın üzerindeki çocukların Başbakan’ın sözlerini duydukları ilk dönemde çok üzüldüklerini belirten Avakyan, kaçak kaldıkları için hem ailelerin hem de çocukların çekindiklerini belirtiyor.4 yıldır burada eğitim alan ve Türkçeyi iyi konuşan 8 yaşındaki Julia Berkemalyan, Türkiye’de yaşamaktan memnun ve geri dönmek istemiyor. 7 yaşındaki Garnik Grikoryan da, “Ermenistan’daki yakınlarımı özledim ama annem babam burada. Türkiye’yi seviyoruz. Bizi göndermelerini istemiyoruz” diyor. 4 yıldır kilisede eğitim alan 7 yaşındaki Anna Nutses de, “Ne zaman geldiğimizi bilmiyorum. Arkadaşlarımı özlüyorum ama burayı da seviyorum. Başbakan’ın bizi göndermesini istemiyorum” diye konuşuyor.Kilisenin Pastör’ü Malatyalı Krikor Ağabaloğlu ise, çocuklara gönüllü eğitim verdiklerini belirterek, şunları söylüyor:“Burada verilen eğitim Ermenistan’da verilen eğitimle eşdeğer. En azından çocuklar ileride Ermenistan’a geri döndüklerinde bir seviye sınavına tabi tutulup belli bir noktada eğitimlerine başlayabilirler. Aileler imkânları çerçevesinde katkı sağlıyorlar. Biz de kilise olarak elimizden geleni yapıp, bu işi götürmeye çalışıyoruz.”Ağabaloğlu, Hrant Dink’in de küçüklüğünde üç kardeşiyle birlikte, kilisede şu anki okulun bulunduğu ve o dönem yetimhane olarak kullanılan bölümde kaldığını, o yüzden kilisenin Ermeniler için anlamının daha da büyük olduğunu belirtiyor.Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclis Başkanı Başpiskopos Aram Ateşyan, geçen perşembe günü Hürriyet gazetesinde yayımlanan demecinde, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Ermeni çocukların eğitim sorununu çözmek için çalışma başlatma sözü verdiğini söylemişti.Ateşyan, “Sayın Arınç’la geçen hafta gerçekleştirdiğimiz buluşmada, cemaatimizin sorunlarının yanı sıra, Türkiye’de yaşayan kaçak Ermenistan vatandaşlarının çocuklarının eğitim sorunlarından da bahsettik. Sayın Bakan, sorunumuza yakın ilgi gösterdi ve ‘Bütün sorunlar çözülmek içindir. Bu sorunun da çözümü için ne gerekiyorsa yapacağız’ sözünü verdi” demişti.Arınç da, Ateşyan’ın sözleri üzerine yaptığı değerlendirmede, Başbakan Erdoğan’ın konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya talimat verdiğini belirtmişti.Çubukçu ise, “Bu konunun çözümlenmesi ve bu konuda çalışma yapılması konusunda Sayın Başbakan’ın bir talimatı var. Henüz değerlendirme aşamasında olan bir konu. Nihai karar verilmiş değil” diye konuşmuştu.