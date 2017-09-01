Kaçak elektrik ve pantolon çalma davalarında yargı "İhtiyaçtan" dedi, 'suçlu'ya ceza verilmedi

Kaçak elektrik ve pantolon çalma davalarında yargı “İhtiyaçtan” dedi, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) "zorunluluk hali" gereği ‘suçlu’ya ceza verilmedi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır ve Serdar Kulaksız'ın haberine göre; İstanbul’da bir mağazaya giren H.M., iddiaya göre aldığı pantolonu paltosunun iç kısmına koyarak mağazadan çıkacağı sırada mağaza yetkililerince fark edildi. Bunun üzerine pantolonu bırakan H.M. kaçtı. Şikâyet üzerine, H.M. hakkında ‘hırsızlığa teşebbüs’ten asliye ceza mahkemesinde dava açıldı.

Şikâyetçi E.M., ifadesinde sanığın işyerine gelip telefonla bir görüşme yapmak istediğini söylediğini, dışarı çıkarken de işyerinden pantolon alarak paltosunun içine koyduğunu belirtti. Bunu fark etmesi üzerine şüphelinin pantolonu bırakıp kaçtığını ifade eden E.M., herhangi bir zararının olmadığını dile getirip şikâyetinden vazgeçtiğini kaydetti.

"Daha fazlasını alabilirdi"

Hâkim, sanığın üzerine atılı suçu kabul etmediğini, adına ise yanındaki arkadaşının beyanından ulaşıldığını vurguladı. Sanığın ekonomik değeri düşük olan pantolonu ihtiyacı olması nedeniyle aldığını belirten hâkim, daha fazlasını alabilecekken ihtiyacı ile yetinmiş olması karşısında ceza vermekten vazgeçilmesine karar verdi.

Avukat Abdullah Danışmaz ise konuya ilişkin “Malın değerinin azlığı durumunda hâkim cezada indirim yapabileceği gibi hiç ceza vermeyebilir, kararın temelini bu oluşturuyor. Hâkim kendi takdirini kullanmış. Sabıkası olmayan sanığa bir şans daha tanımış” dedi.

Kaçak elektrik için 'özürlü çocuk' affı

Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde, 2012 yılında N.U. adlı vatandaşın evinin elektriği faturalarını ödememesi nedeniyle kesildi. Sayaç da sökülerek elektrik dağıtım şirketine götürüldü. N.U., bir süre sonra elektrik hattını açarak, kaçak elektrik kullanmaya başladı. N.U.’nun kaçak elektrik kullandığını tespit eden dağıtım şirketi, tutanak tutarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yargıtay yerel kararı bozdu

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, N.U. hakkında TCK’nın, ‘Karşılıksız yararlanma’ başlıklı 163. maddesi uyarınca 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Dava, Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. N.U., mahkemede kaçak elektrik kullandığını itiraf etti. Engelli çocuğu bulunduğunu belirten N.U., “Bu nedenle kesilen elektriği bağlayarak kullanmak zorunda kaldım” dedi. Mahkeme, N.U.’nun ‘karşılıksız yararlanma’ suçundan mahkûmiyetine karar verdi.

N.U. kararı temyiz etti. Yargıtay 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Sanığın kaçak elektrik kullandığı, bu nedenle suçun oluştuğu vurgulanan kararda, “Sanığın savunmasında ısrarla, özürlü çocuğu olduğunu, bu sebeple kesilen elektriği bağlayarak, kaçak kullanmak zorunda kaldığını savunması karşısında, TCK’nın 25. maddesinde düzenlenen ‘zorunluluk haline ulaşan ağır ve acil bir ihtiyacı karşılama zorunluluğu’nun bulunup bulunmadığı araştırılmadan eksik kovuşturma ile karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir” denildi.

Doğrulanırsa ceza almayacak

Yargıtay’ın bu emsal kararı sonrası yeniden yapılacak yargılamada yerel mahkeme, sanığın engelli çocuğu olduğuna ilişkin savunmasının doğruluğunu araştıracak. Beyanın doğruluğunun tespit edilmesi halinde, TCK’nın ‘Meşru savunma ve zorunluluk hali’ başlıklı 25. maddesi kapsamında sanığa ceza verilmeyecek.

TCK 25. MADDE: Meşru savunma ve zorunluluk hali

(1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.