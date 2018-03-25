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Kaçak elektrik kullanan 55 evin bağlantıları kesildi

KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, 150 civarında içerisinde barakaların da bulunduğu evlerde yapılan kaçak elektrik taramasında 55 evde, harici hat çekildiği ve elektrik saati olmadan direk bağlantı kurulduğu tespit edildi

25 Mart 2018 18:34

KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde, 150 civarında içerisinde barakaların da bulunduğu evlerde yapılan kaçak elektrik taramasında 55 evde, harici hat çekildiği ve elektrik saati olmadan direk bağlantı kurulduğu tespit edildi. Kaçak elektrik almak için çekilen yaklaşık 400 metre kablo toplanırken, evlerin elektriği de kesildi.
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri, Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi Tekkeli mevkiinde yaklaşık 150 civarında içinde barakaların da olduğu evlerde, kaçak elektrik taraması yaptı. İzmit Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ve Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiği SEDAŞ ekipleri, kaçak olarak enerji almak üzere çekilmiş 400 metrelik kabloyu topladı. SEDAŞ ekipleri yer altından çekilen kablo ile kaçak elektrik kullanımını da ortaya çıkardı. Bazı evlerde sayaçların devre dışı bırakıldığı, bazı evlerde de kablolarla çatıdan direk bağlantı yapıldığı belirlendi. Abonesiz ve direklere kanca atmak suretiyle kaçak kullandığı belirlenen evleri besleyen kablolar kesilerek toplandı. 55 yerde harici hat çekildiği, elektrik saati olmadan direk bağlantı ile elektrik kullanıldığı tespit edilerek, kaçak elektrik kablolarının direklerden ayrılması ve toplanması sağlandı. Kaçak elektrik kullananların elektrik bağlantı irtibatları kesilerek tutanak düzenlendi.

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