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Yaşam

Kaçak damada 60 bin TL ceza

Alp A. kına gecesinin ardından nişanlısını telefonla arayarak, 'Düğüne gelmeyeceğim' dedi ve apar topar çalıştığı Ukrayna’ya döndü, süreç yargıya taşındı

01 Ocak 2015 15:42

Kına gecesinin ardından nişanlısını telefonla arayarak evlenmeyeceğini söyleyen Alp A., 60 bin lira cezaya çarptırıldı.

İstanbul’da yaşayan spor ve beden eğitimi öğretmeni Deniz K. (25) ile inşaat mühendisi Alp A. (35) yaklaşık 3 yıl süren nişanlılık döneminin ardından 13 Temmuz 2011’de nikâh masasına oturdu.

Nikâhtan 3 gün sonra da düğün yapmak isteyen çift, yeri ayarladı, davetiyeleri dağıttı.

 

 ‘Keşke evet demeseydim’

 

Ancak Alp A. kına gecesinin ardından nişanlısını telefonla arayarak, “Düğüne gelmeyeceğim. Evlenmek istemiyorum” dedi ve apar topar çalıştığı Ukrayna’ya döndü. Deniz K. da 25 bin lira maddi ve 200 bin lira da manevi tazminat istedi. Mahkeme, genç kadını toplum içine çıkamayacak duruma soktuğu gerekçesiyle Alp A.’nın 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. İtiraz üzerine tazminat 100 bin liraya düştü. Yargıtay’a giden davada miktar en son 60 bin liraya düştü.

 

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