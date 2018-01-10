T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçak dağ keçisi avına 27 bin lira ceza

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DOĞA Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 dağ keçisini kaçak avlayan kişiye 27 bin 770 TL ceza kesti

10 Ocak 2018 14:30

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DOĞA Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 dağ keçisini kaçak avlayan kişiye 27 bin 770 TL ceza kesti.
Türkiye\'de koruma altındaki türlerden ve özellikle Toroslar\'da görülen dağ keçilerini avlayan ve adı açıklanmayan kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü\'ne yapılan ihbar üzerine para cezası uygulandı. Bir kişinin evinde, 2 yaban keçisine ait \'trofe\' olarak adlandırılan boynuzlar bulunduğuna dair ihbar üzerine Antalya Şube Müdürlüğü Güllükdağı (Termessos) Şefliği ekipleri, jandarmayla iş birliğinde eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 2 yaban keçisine ait trofeler ve yivli silah ele geçirildi.
Yapılan açıklamada, ilgili kişi hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu\'na muhalefet nedeniyle 1770 TL idari para cezası ve 2 yaban keçisi için de 26 bin TL olmak üzere toplam 27 bin 770 TL ceza yazıldığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHADOĞA KorumaMilli ParklarBölge Müdürlüğü AntalyaMüdürlüğüTL cezaTürkiyeToroslarDoğa KorumaBirAntalyaMüdürlüğü Güllükdağı TermessosEvdeYapılanKara Avcılığı KanunuTLFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24