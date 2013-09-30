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Yaşam

Kaçak binalara ağır ceza geliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ruhsatsız veya ruhsata aykırı inşa edilen yapıların sahibine, mevzuata aykırılığının tespitinden itibaren 30 gün süre verilecek

30 Eylül 2013 11:42

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ruhsatsız ve kaçak yapılara ağır cezalar uygulamaya hazırlanıyor. Bakanlık, İmar Kanunu’nda yapacağı düzenlemeyle, kaçak veya ruhsata aykırı yapıları yıktırmayanlara emlak vergisine esas bina değeri ile belirlenen rayiç değer ortalamasının yüzde 5’i ile 10’u arasında cezai işlem uygulayacak.

 

30 gün süre verilecek

 

 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ruhsatsız veya ruhsata aykırı inşa edilen yapıların sahibine, mevzuata aykırılığının tespitinden itibaren 30 gün süre verilecek.

Bu sürede yapı sahibi ya ruhsat alacak ya da yapı ve bölümleri ruhsata uygun hale getirecek.

 

Ceza peşin tahsil edilecek

 

 

Kaçak yapılar ise ya yıkılacak ya da yapının bölümleri veya mekânlarının ruhsat eklerine uygun kullanımı sağlanacak. 30 gün içinde bunları yapmayan yapı sahiplerine sürenin dolduğu tarihten başlamak üzere mevzuata aykırılığı sürdürdüğü her yıl için valilikçe idari para cezası verilecek.

Ceza, binanın mevzuata aykırı yapılan veya kullanılan kısımlarının alanı üzerinden hesaplanacak ve peşin tahsil edilecek. Mevzuata aykırılığın giderilmemesi halinde bu cezalar her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranına göre arttırılacak.

 

Rayiç değer üzerinden

 

Kanunda yapılacak düzenleme yürürlüğe girdiğinde, cezalar, emlak vergisine esas bina değeri ile lisanslı taşınmaz değerleme uzmanları ya da kuruluşlarının belirlediği bedel tespiti esasları dikkate alınarak rayiç değer ortalamasının yüzde 5 ile 10’u arasında olacak. Kullanma izni alınmamış yapılarda ise bu oran, emlak vergisine esas bina veya arsa değeri ile bakanlıkça her yıl için belirlenen yapı yaklaşık maliyetine esas birim fiyat üzerinden tespit edilen yapı değerinin toplanmasıyla bulunacak.
Bakanlıkça tahsil edilen cezaların tamamıyla ilgili idarelerce tahsil edilen cezaların yüzde 50’si imar ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde kullanılmak üzere bakanlığın ‘Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’na yatırılacak.

Bu hesaplardan, bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusundaki imkânlar dahilinde, sertifikalı yeşil bina ve yöresel mimariye uygun yapı inşa edenler, binalarını enerji verimli hale getirmek üzere esaslı tadilat yapanlar, yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak kendi enerjisini üreten bina yapanlarla inşa edilecek ekolojik bina ve yerleşmeler için mali destek sağlanabilecek.

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