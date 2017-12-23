Kaçak avlanmada kullandıkları ördeklerin kanat tüylerini kesmişler

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), (DHA)-KIRKLARELİ\'de kaçak avcıların, avlanmak için yabani ördekler canlı mühre olarak kullanıp, uçmalarını engellemek için kanat tüylerini kestikleri ortaya cıktı.

Kırklareli Orman ve Şu İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile kaçak avcılara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda kaçak avcılık yapılan 2 güme imha edildi. Avcıların, avlanmada kullandıkları yabani 19 ördeğin uçuşunu engellemek için kanat tüylerini kestikleri belirlendi. Yetkililer, 19 yaban ördeği tedaviye alırken, uçabilecek duruma geldiklerinde doğaya bırakılacağını söyledi.

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