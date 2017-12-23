T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçak avlanmada kullandıkları ördeklerin kanat tüylerini kesmişler

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), (DHA)-KIRKLARELİ'de kaçak avcıların, avlanmak için yabani ördekler canlı mühre olarak kullanıp, uçmalarını engellemek için kanat tüylerini kestikleri ortaya cıktı

23 Aralık 2017 18:39

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), (DHA)-KIRKLARELİ\'de kaçak avcıların, avlanmak için yabani ördekler canlı mühre olarak kullanıp, uçmalarını engellemek için kanat tüylerini kestikleri ortaya cıktı.
Kırklareli Orman ve Şu İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile kaçak avcılara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda kaçak avcılık yapılan 2 güme imha edildi. Avcıların, avlanmada kullandıkları yabani 19 ördeğin uçuşunu engellemek için kanat tüylerini kestikleri belirlendi. Yetkililer, 19 yaban ördeği tedaviye alırken, uçabilecek duruma geldiklerinde doğaya bırakılacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VahitDHAKIRKLARELİKırklareli OrmanMüdürlüğüLüleburgazBüyükkarıştıranJandarma KomutanlığıYapılanAvcılarınYetkililerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24