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Kaçak avlanan 2 ton inci kefali ele geçirildi

MURADİYE(Van),(DHA)-VAN'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde ,Van Gölü kıyısına inci kefali tutmak için atılan 200 metrelik misina ağı ve durdurulan bir araçta 2 ton inci kefali ele geçirildi

24 Nisan 2018 14:06

MURADİYE(Van),(DHA)-VAN\'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde ,Van Gölü kıyısına inci kefali tutmak için atılan 200 metrelik misina ağı ve durdurulan bir araçta 2 ton inci kefali ele geçirildi. 
Van\'da, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri için avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla jandarma ekipleri, gece gündüz nöbet tutuyor. Bu kapsamda, Erciş ve  Muradiye ilçelerinde, Jandarma Asayiş İstihbarat ile Erciş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, Van Gölü kıyısında inci kefali tutmak için atılan 200 metrelik misina ağı ile jandarmanın takibi sonucu durdurulan araçta  2 ton inci kefali ele geçirdi. Ekiplerin yaptığı aramada balıkçıların kullandıkları göl kıyısındaki sazlıkların arasına gizlenmiş bir şişme bot da ele geçirildi. Şüphelilere su ürüntüleri kanununa göre idari para cezası uygulandı.

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