Kaçak avlanılan 2 ton balık ele geçirildi; avcıya para cezası kesildi

Elazığ'da kaçak olarak avlandığı tespit edilen 2 ton sazan balığı ele geçirilerek, imha edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; su ürünleri av yasağı nedeniyle Elazığ'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cuma Pazarı civarında çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmada durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alındı. Hakkında yasal işlem yapılan sürücüye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından da para cezası kesildi.

Av yasağı 1 Temmuz'da bitiyor

Elazığ'ın Keban, Karakaya, Özlüce, Karakoçan Kalecik Baraj Gölü, Sivrice Hazar Gölü ve bunlara bağlantılı tüm akarsularda 1 Nisan'da başlayan 2016 yılı Su Ürünleri Avlanma Yasağı, 1 Temmuz 2016’da sona erecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlükleri tarafından av yasağı kontrollerinin kurulan ekiplerle 24 saat aralıksız devam ettiğini belirtti.