T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaçak avlanılan 2 ton balık ele geçirildi; avcıya para cezası kesildi

1 Nisan'da başlayan 2016 yılı Su Ürünleri Avlanma Yasağı, 1 Temmuz 2016’da sona erecek

20 Mayıs 2016 15:41

Elazığ'da kaçak olarak avlandığı tespit edilen 2 ton sazan balığı ele geçirilerek, imha edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; su ürünleri av yasağı nedeniyle Elazığ'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cuma Pazarı civarında çalışma yapıldı. 

Yapılan çalışmada durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alındı. Hakkında yasal işlem yapılan sürücüye, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından da para cezası kesildi. 

 

Av yasağı 1 Temmuz'da bitiyor

 

Elazığ'ın Keban, Karakaya, Özlüce, Karakoçan Kalecik Baraj Gölü, Sivrice Hazar Gölü ve bunlara bağlantılı tüm akarsularda 1 Nisan'da başlayan 2016 yılı Su Ürünleri Avlanma Yasağı, 1 Temmuz 2016’da sona erecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan KarahanBalıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlükleri tarafından av yasağı kontrollerinin kurulan ekiplerle 24 saat aralıksız devam ettiğini belirtti. 

 

 

ETİKETLER

sazan balığıav yasağıElazığTarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İlgili Haberler

Av yasağını atlatan balıkçılar hava muhalefetine takıldı

Yasağın bitmesiyle denize açılan balıkçılar ‘Trolle avlanma sebebiyle Marmara’da balık kalmadı’ dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24