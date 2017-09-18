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Kaçak avcıya 30 bin lira ceza

Adem ÇETİN/İBRADI (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın İbradı İlçesi'nde koruma altındaki yaban keçisini avlayan avcıya yaklaşık 30 bin lira ceza uygulandı

18 Eylül 2017 16:53

Adem ÇETİN/İBRADI (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın İbradı İlçesi\'nde koruma altındaki yaban keçisini avlayan avcıya yaklaşık 30 bin lira ceza uygulandı.
Akseki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine İbradı\'ya bağlı Ürünlü Mahallesi yakınlarındaki Katrancı mevkiinde Kenan K.\'nin kullandığı 07 LMJ 72 plakalı hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 2-3 yaşlarında olduğu tahmin edilen çantalara konulmuş 2 ayrı erkek yaban keçisine ait etler ve ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi. Koruma altında ve avlanması yasak olan keçiyi kaçak avladığı belirlenen Kenan K.\'ye yaklaşık 30 bin lira ceza uygulandı. Yaban keçisinin etine ise el konuldu.

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