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Kaçak avcılığa ceza

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, havalı tüfek ile kaçak olarak sinek kuşu avlayan A

27 Eylül 2017 20:27

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde, havalı tüfek ile kaçak olarak sinek kuşu avlayan A.A. jandarma ekiplerinin denetiminde yakalandı. A.A.\'ya, 4 bin lira para cezası kesildi.
Milas\'a bağlı Kandak Mahallesi\'nde denetim yapan jandarma ekipleri, üzerindeki tişörtün kan içinde olmasından şüphelendikleri A.A.\'nın kullandığı plakası ve tescili olmayan motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde, koltuğun altında 6 sinek kuşu bulan ekipler, A.A.\'yı gözaltına aldı. Kaçak avlanan A.A.\'ya \'4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu\'na muhalefet, \'Avlanma Süreleri Dışına Kaçak Avlanma\', \'Sürücü Belgesiz, Plakasız ve Tescilsiz Araç Kullanma\' suçlarından hakkında işlem yapılarak toplam 4 bin lira para cezası kesildi. Avlanmakta kullandığı havalı tüfek ile motosiklete el konuldu. Motosiklet yediemin deposuna teslim edildi. Ayrıca konuyla ilgili Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'ne bilgi verildi.

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