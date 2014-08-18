Kaçak avcıların kurbanı olmasın diye 500 gergedan helikopterle taşınıyor

Gergedanlar kaçak avcıların hedefi olmaktan kurtulamıyor. Kaçak avlanan gergedan sayısı geçen yıl bini aştı. Güney Afrika çareyi bu hayvanları helikopterle güvenli yerlere götürmekte buldu. Veteriner Jacques Flamand, gergedanların havadan taşınmasının hem kolay hem de hayvanların zarar görmediği bir yöntem olduğunu söylüyor.

Zaman'da yer alan habere göre Güney Afrika, 500 gergedanın güvenli yerlere taşınması için harekete geçti. Zira 2007 yılında boynuzları için kaçak avlanan gergedan sayısı 13 iken, bu rakam geçen sene bini aştı. Yasal olmayan avlanmanın önüne geçmek için pek çok önlem alınmıştı. Ancak ne görevli askerler ne de devriye gezen helikopterler, nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya kalan siyah gergedanların güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeye yeterli oldu. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ile işbirliği içerisinde yürütülen proje kapsamında gergedanlardan biri dün helikopter vasıtasıyla güvenli bir yere taşındı. WWF’nin edindiği bilgiye göre, Güney Afrika’da bulunan ve dünyanın en iyi vahşi yaşam alanlarından biri olan Kruger Milli Parkı’nda 300 siyah gergedan, 3 bin beyaz gergedan mevcut. Amaç; hem gergedanların korunması hem de neslinin tükenmesinin önüne geçilmesi…

Projenin lideri Jacques Flamand, bir veteriner. Genelde gergedanları kamyon ve TIR ile taşıdıklarına dikkat çekerek, bunun zor bir yöntem olduğunu hatırlattı. Ancak şimdi hayvanların elleri ve ayaklarının bağlandığını, ardından da helikopter ile taşındığını söyleyen Flamand, bunun çok daha kolay bir yöntem olduğunu ifade etti. Flamand, “Veteriner olarak bu yöntemin hem zararsız hem de hızlı sonuç verdiğini söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı. Daily Mail’de yer alan habere göre, helikopterler 10 dakikadan az bir sürede gitmesi gereken yere varıyor. Dahası gergedanların götürüldüğü yerler, kolay kolay ulaşılabilen yerler olmuyor. Gergedanların tam olarak nereye götürüldüğü bilinmiyor. Fakat KwaZulu-Natal’da 7, Limpopo’da ise 2 tane üreme alanı olduğu öne sürülüyor. Bu arada sürekli kaçak avlanma kurbanı olan gergedanları en çok talep eden ülkenin Çin olduğu belirtiliyor. Çin’de özellikle geleneksel tıp için kullanılan gergedan boynuzu, altın ve platinden bile daha değerli görülüyor. Çünkü kilogram başına istenen fiyat 38 bin sterlini (yaklaşık 110 bin TL) buluyor.