Kaçak avcılara 5.5 milyon lira ceza

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye\'de 2017\'de kaçak ve usulsüz avlanan 7 bin 20 kişiye yaklaşık 5.5 milyon lira para cezası kesildi. En fazla kaçak avcının yakalandığı il Antalya oldu.

Hem hayvanların korunması, hem de sürdürülebilir avcılık için kaçak ve usulsüz avlananlara yönelik ciddi tedbirler alan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Sık sık denetim yapan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarlara da kayıtsız kalmıyor.

Denetimlerini jandarma, emniyet ve fahri av müfettişlerinin destekleriyle yürüten ekipler, kaçak ya da usulsüz avlananları tespit ettiklerinde idari para cezası uyguluyor. Bunun dışında avcılarla birlikte ele geçirilen hayvanın türü ve sayısına göre de tazminat cezası uygulanıyor. Ayrıca av tüfekleri ile avda kullandıkları tespit edilen otomobil, traktör ve diğer malzemelere el konuluyor. Tüfekler ve araçlar daha sonra satışa çıkarılıyor.

SOSYAL MEDYAYA YAKINDAN TAKİP

Tüm ihbarları değerlendiren ve sıklıkla denetimler yapan ekipler; Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medyayı da yakından takip ediyor. Sosyal medyada bir kişinin avladığı hayvanlarla birlikte fotoğrafın görülmesi durumunda harekete geçen ekipler, fotoğrafın ne zaman ve nerde çekildiği, avlanan kişinin kimliğini ve adresini güvenlik güçlerinin de desteğiyle kısa sürede belirleyip, gerekli cezai işlemleri uyguluyor. Ekipler son olarak Aralık ayında Erzurum\'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında olan bir vaşağı öldüren 2 kişiyi sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf sonucu tespit edip, 7 bin lirası tazminat olmak üzere toplam 8 bin 818 lira para cezası uyguladı.

KAÇAK AVDA ANTALYA BİRİNCİ

Denetimler, ihbarlar ve sosyal medya takibiyle, 2017\'de kaçak ve usulsüz avlanan 7 bin 20 avcı, ekiplerce yakalandı. Bunlara 12 bin 393 cezai işlem uygulanarak 5 milyon 439 bin lira idari para cezası kesildi. En fazla kaçak avcının yakalandığı şehir ise Antalya oldu. Antalya\'da 509 avcıya 794 cezai işlem kapsamında 395 bin 795 lira idari para cezası kesildi. Konya\'da 368, Ankara\'da 334, istanbul\'da ise 306 avcıya cezai işlem uygulandı.

Kaçak avcının en az yakalandığı şehir ise Ardahan oldu. Ardahan\'da 2017\'de kaçak ve usulsüz avlanan 2 avcı yakalandı ve 4 cezai işlem kapsamında bin 541 lira idari para cezası kesildi. Ardahan\'ın ardından Rize\'de 4, Siirt Hakkari, Giresun ve Artvin ise 9\'ar avcıya cezai işlem uygulandı.

Kaçak ve usulsüz avcılara 2017\'de kesilen yaklaşık 5.5 milyon liralık ceza, 2016\'dan sonra son 5 yılda kesilen en yüksek ceza oldu. 2016\'da 8 bin 355 avcıya 6 milyon 430 bin, 2015\'te 7 bin 347 avcıya 5 milyon 372 bin lira, 2014\'te 6 bin 593 avcıya 4 milyon 481 bin lira, 2013\'te ise 7 bin 273 avcıya 4 milyon 527 bin lira idari para cezası kesilmişti.

CEZALAR 35 LİRADAN BAŞLAYIP 21 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

2017-2018 av sezonu için belirlenen en düşük ceza, avcılık belgesi ve avlanma izin belgesini yanında bulundurmadan avlananlar için 35 lira. En yüksek ceza ise; av turizmi izin belgesi almadan av turu, fotoğraf ve film çekimleri ile av ve yaban hayvanları gözlem turları yaptıran veya yabancıların geçici avcılık belgesi olmadan avlanmasına aracılık eden av turizmi seyahat acenteleri, kişi ve kuruluşlar için uygulanan 21 bin 36 liralık ceza. Bunların dışında avlanan hayvanın türü ve sayısına göre tazminat cezası da uygulanabiliyor. En düşük tazminat 50 liradan başlarken, avlanan hayvanın nesli tükenmekte olan Anadolu yaban koyunu ve leopar olması durumunda 78 bin liraya kadar çıkabiliyor.

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