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Yaşam

Kaçak aslan, gümrüğe takıldı

Doldurulmuş aslan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye aykırı olduğu gerekçesiyle geri çevrildi

26 Haziran 2015 18:34

Bir Türkiye vatandaşının Avusturya'dan aldığı doldurulmuş aslan, Bulgaristan sınırında gümrüğe takıldı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, kimliği açıklanmayan adamın Irak'a götürülmeye çalışıldığı öğrenilen doldurulmuş aslan, faturası olmasına rağmen Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) uygun belgeleri taşımadığı için sınırdan geçemedi. Süs amacıyla öldürülüp doldurulan yabani hayvanın sahibi olan adama Biyoçeşitlilik Yasası'na göre ceza verileceği bildirildi. Aslan ise Doğa Bilimleri Müzesi'nde sergilenmek üzere yola koyuldu.

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