Kaç postacı geliyor!

Antalya Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içine giren PTT Başmüdürlüğü personeli, asayiş konularında polise yardımcı olacak.



Görevli oldukları mahallelerde insanlarla diyalogları polisten daha çok olan posta dağıtım görevlileri, gördükleri bir sorunu hemen 155'e bildirecek. Böylece daha çok mektup getirme işi yapan postacılar, huzur ve güvenin oluşmasında da aktif rol oynayacak.



Antalya Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce belediyelerde çalışan temizlik görevlileri ve diyanete bağlı din görevlileri ile ortak projelere imza atan Emniyet, bu kez PTT ile omuz omuza veriyor.



Postacıya yeni kimlik



"Bak postacı geliyor, mektupların yanı sıra Antalya'nın huzuruna destek veriyor" adlı proje törenle başlatıldı.



Antalya PTT Başmüdürlüğü'ndeki törende açılış konuşmasını yapan PTT Başmüdürü Mustafa Kaplan, 400'e yakın dağıtıcı personelinin artık çevresindeki olaylara karşı daha duyarlı olacağını söyledi.



İl Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan ise 'Bak postacı geliyor, selam veriyor' diye başlayan şarkının herkes tarafından bilindiğini ifade etti.



Bu sempatik şarkıda geçen postacıların vatandaşlarla daha çok diyalog içinde olduğunu ve sorunları yakından bildiğini belirten Arslan, postacıların polise destek vermesi ile birlikte mahalle aralarındaki sıkıntıları artık çok daha rahat tespit edip çözüm yolu bulacaklarını kaydetti.



Projenin geniş sunumunu yapan Önleyici Hizmetler Şube Müdürü Akif Aktuğ da olayları önlemenin olay olduktan sonra müdahale etmekten daha çok önem arz ettiğini vurguladı.



Emniyetin gözü kulağı olacaklar



Suçu olmadan, hırsızı çalmadan, katili öldürmenin önlemenin önemli olduğuna dikkat çeken Aktuğ, "Bizler çoğu zaman araçla ya da motosikletle görev yapıyoruz. Ama postacılar yürüyerek bütün mahallelere, bütün binalara giriyor. Her gün geçtikleri yerlerdeki değişiklikleri, olumsuzlukları çok daha iyi tespit edebiliyor. Bu proje ile postacıların uzun süre aynı yerde duran araçları, motosikletleri, eski ve kullanılmayan evlere girip çıkanlar olup olmadığını bize bildirmelerini istiyoruz." diye konuştu.



Projenin uygulamasına programın sonunda başlandı. Bir posta görevlisi Kaleiçi mevkiindeki kullanılmayan bir eve gençlerin girdiğini ve uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Bu bilginin hemen not edilmesini sağlayan Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan'dan, posta dağıtımı yapan araçlara ceza uygulanmaması istendi. Trafiği aksatmayacak şekilde duran posta araçlarına ceza yazılmaması konusunda genelge vereceğini ifade eden Arslan, postacılardan yoğun alkış aldı.



Bu arada program sonunda Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün emekliler için hazırladığı mektupların ücretsiz olarak yerlerine teslim konusunda PTT ile anlaşmaya da varıldı.



