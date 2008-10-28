Kaç kişiydiler

Roma’da yapılan Cumhuriyet Mitingi’ne kaç kişinin katıldığı polemik yarattı. Merkez Sol’a göre katılımcı sayısı 2.5 milyon, İçişleri Bakanlığı’na göre 200 bin, medyaya göre 250 bin kişi. Tarihçi, mimar ve matematikçilerden oluşan bilirkişi heyeti ise "300 bin" rakamını buldu



Geçtiğimiz cumartesi günü İtalya’nın başkenti Roma’nın ünlü "Circus Maximus" alanında Silvio Berlusconi hükümetine karşı düzenlenen Cumhuriyet Mitingi’ne katılım sayısı üzerindeki büyük polemiği bilirkişi raporu çözdü.



Mitingi düzenleyen Merkez Sol, 2.5 milyon katılımdan söz ederken İçişleri Bakanlığı 200 binde karar kıldı. Medya ise 250 bin tahmininde bulundu. Bunun üzerine Merkez Sağ hükümeti gerçek rakamı öğrenmek için tarihçileri, matematikçileri ve mühendisleri göreve çağırdı.



Uzmanlar ünlü "Ben Hur" filmine sahne olan tarihi Roma imparatorluğu kalıntılarının bulunduğu "Circus Maximus" alanının uzunluğunu 590 metre, enini ise 100 metre olarak hesapladı. Alana giden yolları da dahil ederek, eninin 200 metre olduğu varsayımıyla tüm alanın 118 bin metrekare olduğu hükmetti. Mühendis Ferruccio Lombardi her metrekareye 4 kişinin düşebileceğini belirterek 470 bin kişinin mitinge katılmış olabileceğini tahmin etti.



Uydu aracılığı ile yapılan incelemede yer yer boşluklar kadar sahne ve kürsünün bulunduğu yerin payını da hesap ederek 300 bin rakamında karar kılındı. Zaten nüfusu 3.5 milyon olan Roma’nın 2.5 milyon insanı bir meydana çekmesinin olanaksızlığı Roma Emniyet Müdürü Nicola Cavaliere tarafından açıklandı. Berlusconi, Merkez Solu cehaletle suçlayarak "Matematik ve mantık bilmeyenler bir de ülkeyi yönetmeye kalkışıyor"