Kaç, kaç, nereye kadar

Türkiye'de, çeşitli suçlardan çarptırıldıkları hapis cezası kesinleştiği için haklarında yakalama

kararı çıkarılan ve polisin "en önemli arananlar" listesinde yer alan 185 hükümlüden 160'ının İstanbul polisince gözaltına alındığı bildirildi.

Çeşitli suçlardan haklarında açılan davalarda verilen hapis cezası kararının Yargıtayca onaylanması üzerine hüküm giyen kişilerin yakalanması amacıyla İstanbul Asayiş Şube

Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde bu yıl yapılan operasyonlarda, İstanbul'da yargılandıkları mahkemelerce, çeşitli suçlardan hapis cezaları verilen 160 hükümlü yakalandı.

Bu hükümlülerden, 40'ının "piyasayı maddi zarara uğratmak ve dolandırıcılık" suçundan, 28'inin "adam öldürmek"ten, 11'inin "dolandırıcılık"tan, 13'ünün "sahtecilik"ten, 9'unun "uyuşturucu madde ticareti yapmak"tan, 5'inin "silahlı gasp"tan, 10'unun zorla

ırza geçmek ve cinsel istismar"dan, 44 kişinin ise çeşitli suçlardan muhtelif hapis cezalarına çarptırılarak haklarından yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

Emniyetine "en önemli arananlar" listesi, "müebbet hapis ile 2 yıl arasında hapse çarptırıldıkları için arananlardan oluşuyor. Polise yetkilileri, İstanbul'da 2007 yılında bu listede yer alan 59 kişinin gözaltına alındığını belirterek, bu yıl Türkiye genelinde 185 hükümlünün yakalandığını, bu kişilerden 160'ının İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak cezaevine konulduğunu bildirdiler.