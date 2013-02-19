Kâbuslardan kurtulmak mümkün!

Psikologlara göre, kronikleşmiş kâbuslardan basit yöntemlerle kurtulmak mümkün. Bu da yüzleşme ve yeniden yorumlama ile oluyor.

Uzmanlara göre, travmatik olaylar, fiziksel bir rahatsızlık ya da aşırı stres kâbuslara neden olabiliyor. Ancak neden bir kişi bu tür olaylara kâbuslarla tepki verirken, diğerinin vermediği ise şu ana kadar yanıtı bulunamamış bir soru.Varsayımlardan biri, kâbus gören kişilerin, negatif duyguları bastırma eğilimi içinde olması. Gündelik hayatta bastırılan negatif duyguların, rüyalarda ortaya çıktığı düşünülüyor.

Frankfurt Üniversitesi uzmanları şu günlerde iki tedavi yöntemini içeren bir terapi üzerinde çalışıyor: Yüzleşme ve yeniden yorumlama.

Frankfurt Goethe Üniversitesi'nden Psikolog Charlotte Wesslau, bu tedavide “Rüyanın olumsuz içeriğinin, olumlu şekilde yeniden yorumlandığına” dikkat çekti. Uzman, kâbuslardan yakınan kişilerin hikâyeleri zihinlerinde yeniden yazıp yorumlaması ve kendileri için ruhsal bir yük olmaktan çıkarması gerektiğini kaydetti.

Olumlu yorumlanmış hikaye her gün zihinde canlandırılıyor ve böylece kâbusta görülen olayla ilgili yeni bir hafıza oluşturulmuş oluyor. Tedaviye katılan 40 kişi şu ana kadar başarılı sonuçlar elde etti.

(Deutsche Welle Türkçe)