"Kabuğuyla oynayan dünya"

Ressam Cebrail Ötgün'ün Kabuk başlıklı resim sergisi Galeri Akdeniz'de izleyiciyle buluşmaya başladı.

Ağaç Olduk ile Kaos Ganimetleri serilerinin devamı olan resimler 1 Nisan'a kadar görülebilecek. Serginin sunumunda şöyle denildi:

"Sanatçının Ağaç Olduk serisindeki ağaçlar; bağlı olması gereken yerden/topraktan yoksun, meyvesiz, yapraksız, çoğunlukla ortamın olumsuzluklarına maruz kalmış savruk –hareketli biçimlerdi. Kaos Ganimetleri serisinde ise ağaçlar, kök-dal sarmalıyla neredeyse bütün yüzeyi örten, arkasında yaşanan gerçekliği kapatan, saklayan ve daha çok biçim çağrışımlı soyutlamalardı. Ağaç Olduk savrulmayı, yoksunluğu, Kaos Ganimetleri tekinsizliğin atmosferini yansıtırken, Kabuk serisi bir ve çok ilişkisinde bedensi biçimleri, tam bir parçalanmayı gösteren kompozisyonlar olarak izleyicisinin karşısında.

Kabuk temsil ve metafor olarak çağrışımları zengin bir sözcük. Hem gizi kendinde barındırır hem her yerdedir. Canlı – cansız görünür olanda, bütünde, parçada ya da ayrıntıda. Zamansaldır: taze (kırılgan) ya da eski (sert). Kabuk koruyucudur. Koşulları oluştuğunda yenilenmesi gerekir. Yenilenemediğinde öldürücüdür. Hem sağlamlığın hem yaranın varlığını hatırlatır. Kabuk, dış ya da iç, gerçekliğin bir yüzünü gösterir. Ötgün’ün sergisinde kabuk, doğada bilinenlerle aynı değildir, oluşturulmuştur. Bilinenlerle akrabalığı rastlantısaldır. Bedensi biçimler; birbirine dokunan, birbirini kovalayan, sürüklenen, bir bütünden kopan, düşen, parçalanan görünümleriyle bulunduğu ortama yabancı bir düzende sunulurlar."

Cebrail Ötgün kimdir?

İlk ve orta öğrenimini Iğdır’da tamamladıktan sonra 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesinde Yüksek Lisans (1990), Marmara Üniversitesi Sanatta Yeterlik (1995) çalışmasını tamamladı. Altı arkadaşıyla birlikte 1992’de Hangar Sanat Oluşumunu kurdu. 1988 - 1995 tarihleri arasında İnönü Üniversitesinde, 1995 - 2006 arası Mersin Üniversitesi, 2006 – 2013 Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde öğretim elemanı olarak çalıştı. Halen Hacettepe Üniversitesi GSF Resim Bölümü'nde Bölüm Başkanı olarak olarak çalışmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda sergilere katıldı ve 15 kişisel sergi açtı. Toplam 7 ödül aldı.

Kisisel Sergiler

1992 Resim Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Ankara

1992 “Karanlıkta Sessizlik Çığlıkları” (Yerleştirme) S. Kültür Merkezi, Malatya

1994 “El” (Yerleştirme), Hangar Sanatevi, Ankara

1996 “Öteki” (Yerleştirme), İçel Sanat Kulübü, Mersin

1998 “Gövdeler” Resim Sergisi, Sanat Yapım, Ankara

2000 Resim Sergisi, İçel Sanat Kulübü, Mersin

2000 Resim Sergisi, Karaca Sanat Galerisi, Ankara

2000 Resim Sergisi, Yapı Kredi Sanat Galerisi, Adana

2002 Resim Sergisi, Ansan Sanat Galerisi, Antalya

2004 “Düşler” Resim Sergi, İçel Sanat Kulübü, Mersin

2004 “Düşler” Resim Sergisi, Şekerbank Ö.Sunar Sanat Galerisi, Ankara

2007 “Define Avı”, Karaca Sanat Galerisi, Ankara

2008 Resim Sergisi, Selçuk Üniv. SD Kültür Merkezi, Konya

2010 “Seçki” Resim Sergisi, Galeri Akdeniz, Ankara

2012 “Kaos Ganimetleri”, Galeri Akdeniz, Ankara

Diger Sergilerden Seçkiler

1993 “Kesik El Eğretilemeleri” (Yerleştirme) Hangar Sanatevi, Ankara

1994 “İçli Defterler” Sergisi (Yerleştirme), Hangar Sanatevi, Ankara

1996 “Herkes Kendi Uçurumuna Bakar”(Yerleştirme), Hipodrum, Ankara

1997 “Leonardo’nun Vasiyetnamesi” (Yerleştirme), Yap Kredi Sanat Galerisi, Adana

998 “Hangar” Resim Sergisi, Halkbank Sanat Galerisi, Ankara

1998 75. Yıl Türk Plastik Sanatlar Sergisi, Ankara/İstanbul

2002 Karma Resim Sergisi, Neustadt/Almanya

2005 11. Hindistan Trienali (Lalit Kala Akademisi), Yeni Delhi Hindistan

2007 “Maddenin Melankolisi” Resim-Heykel Sergisi Piramid Sanat, İstanbul

2009 Hangar, “Saklı Sergi”, Kum Sanat Merkezi, Ankara

2009 Hangar “Nazım-Yorum”, NHKM, Ankara

2009 “Dionysos’tan Hayyam’a 360º Sanat: Fıçıda” Hilton Oteli, Ankara

2011 “Üç Kıtadan Çağdaş Sanat Buluşması” Art Museum, Tczew, Polonya

2012 “Hangarşehirlerarası” Galeri Kara,Ankara

2013 “Bridge” 1. Uluslararası Çağdaş Balkan Sergisi, Üsküp, Makedonya

2013 “Hacettepe Avrupa’da” Yeni Kuşak Türk Resminden Bir Seçki, Priştine/Kosova

2013 “On The Road” Fabryka Sztuk, Tczew, Polonya

2014 “HangarKavramsız”, Galeri Kara, Ankara

2014 “Evim Her Yerde” Galeri Kandinski, Viyana, Avusturya

2015 “Savaş ve Barış” Gold Coast Art Center, Gold Coast, Avustralya

2015 “Eski Yeni Anadolu”, Sergi, Varşova Akademisi Sergi Salonu, Varşova, Polonya

2016 Sanat Üretenler – Sanat Öğretenler 2, karma sergi, İş Sanat Kibele, İstanbul

2016. “City as Home: Berlin”, Kamusal Alan Çalıştayı, Bi’Bak Wedding, Berlin Almanya