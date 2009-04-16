'Kablumbağa Terbiyecisi'ne kardeş geldi

Sabancı Müzesi'nde açılan 'Batıya Yolculuk' sergisi 1860'tan 1930'lara Türk resim sanatının 70 yıllık serüvenine ışık tutuyor. Serginin sürprizi ünlü 'Kaplumbağa Terbiyecisi'nin, özel bir koleksiyonda bulunan ikinci versiyonunu gün ışığına çıkarması



Radikal’de yayımlanan habere göre, Picasso, Rodin, Dali gibi Batı sanatının büyük imzalarını Türkiye’yle tanıştıran Sabancı Müzesi (SSM), bu kez 1860’lardaki başlangıcından 1930’lara Türk resim sanatının 70 yıllık serüvenine ışık tutan ‘Batıya Yolculuk’ başlıklı sergiyle karşımızda. Osman Hamdi Bey’den İbrahim Çallı’ya, Feyhaman Duran’dan Namık İsmail’e Türk resim sanatının ilk ustalarına yer veren serginin sürprizi ise Türk resim sanatının starı konumundaki Osman Hamdi’nin ünlü ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’nin, özel bir koleksiyonda bulunan ikinci versiyonunu gün ışığına çıkarması... Pera Müzesi’nde bulunan bildiğimiz ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’, 2004 yılında bir müzayededen 5 milyon lira rekor fiyata satın alınmıştı. Sabancı Müzesi’nde sergilenen kardeş ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ ise Belma Simavi koleksiyonuna ait. Pera’daki ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ 221x120 boyutunda Sabancı’daki kardeşi ise biraz daha küçük. Bir tablonun aynı ressam tarafından yapılan ‘ikincil’ versiyonları, oryantalist ressamlar arasında sık sık rastlananan bir durum.



Küratörlüğünü Ferit Edgü’nün yaptığı ‘Batı’ya Yolculuk-Türk Resim Sanatının 70 Yıllık Serüveni (1860-1930)’, Şeker Ahmet Paşa ve Halil Paşa gibi asker kökenli ressamlar dahil olmak üzere, analitik çözümlemeler ve dışavurumcu yorumlarla resim sanatına yeni yaklaşımlar katan 15 ressamın 150 yapıtını bir araya getiriyor. Yüksel İnşaat’ın desteğiyle açılan sergideki eserler Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, TBMM Milli Saraylar Dolmabahçe Sarayı Müzesi, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, SSM koleksiyonları ve özel koleksiyonlardan seçilmiş.



Türk resim sanat tarihinin yeniden kurgulandığı sergide, Paris’te ilk kuşak Türk ressamlarına hocalık yapmış Jean-Leon Gerome ve Gustave Boulanger gibi sanatçıların yapıtları da yer alıyor. Böylece 19. yüzyılın ikinci yarısından 1930’lu yılların sonlarına kadar uzanan dönemi temsil eden Osman Hamdi ve çağdaşlarının tabloları, hocaların eserleriyle birlikte ilk kez sergileniyor.



‘Batıya Yolculuk-Türk Resim Sanatının 70 Yıllık Serüveni (1860-1930)’, 30 Haziran’a kadar sürecek.

