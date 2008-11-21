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Bilim / Teknoloji

Kablosuz ses eğitimin hizmetinde!

Panasonic tarafından geliştirilen Crystalvoice sistemi ile derste arka sıraların anlatılanı duymaması tarihe karışacak

21 Kasım 2008 02:00

Okullarda çocukların başarısında en temel etkenlerden biri, çocukların derste iyi ders dinlemeleri ve dikkatlerini derse yoğunlaştırmaları. Bu, çocukların Seviye Belirleme Sınavları’nda (SBS) öğrencinin başarısını artırıyor. Şimdi, derste çocukların başarılarına bir destek teknoloji de var: Panasonic tarafından üretilen Crystalvoice, ders ortalamalarına yükseltici katkı yapıyor, ön –arka sırada oturma farkını ortadan kaldırıyor. Kablosuz ses sistemi Crystalvoice’un test amaçlı kullanıldığı pilot okullarda anlatıma dayalı derslerdeki notlarda, 2. dönemde %100’ün üzerinde bir yükseliş gözlendiği ileri sürüldü.

Crystalvoice’un boyuna asılan mikrofonu öğretmenlerin seslerini yükseltmek zorunda kalmadan ve yorulmadan ders anlatmasına olanak tanırken, beden dilini aktif kullanma imkanı da sağlıyor. Kablosuz mikrofon sistemi ise öğrenciler arasında daha rahat ve interaktif bir iletişim ortamının kurulabilmesine imkân tanıyor. Ürün, öğrencilerin özellikle derslerde yaşadığı en büyük problemler olan ‘konsantrasyon kaybı’ ve ‘dersi dikkatle dinleyememe’ problemlerine çözüm sunuyor. Eşit ses dağılımı ilkesine dayanan bu sistemle başarıyı etkileyen sıra farkı da ortadan kalkıyor. Ayrıntılı bilgi için: www.crystalvoice.com.tr

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