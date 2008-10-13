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Bilim / Teknoloji

Kablosuz internette kul hakkına dikkat!

Adana İl Müftüsü Mehmet Barış, kablosuz internette (Wireless) bağlantının başka biri tarafından izinsiz kullanılmasının İslam dinine göre caiz olmadığını b

13 Ekim 2008 03:00

Adana İl Müftüsü Mehmet Barış, kablosuz internette (Wireless) bağlantının başka biri tarafından izinsiz kullanılmasının İslam dinine göre caiz olmadığını bildirdi. Barış, ``Kişi izin verirse, kullanılabilir. İzinsiz kullanım kul hakkına giriyor'' dedi.

Müftü Mehmet Barış, İslam dinine göre kul hakkı yemenin günah olduğunu anlatırken, internet hattını ücreti karşılığında alan kişinin bu hakkını bir başkası kullanmaması gerektiğini belirtti. Barış şöyle konuştu:

``Limitsiz (sınırsız) internet kullanım hattı da bir haktır. İnternet hattını para vererek almıştır. Kullanım hakkı da hattı alanındır. Hat sahibi ve hattı pazarlayan şirket, hattın başkası tarafından kullanılmasına izin vermezse, kullanmak caiz değildir. Ancak, bu işi pazarlayan şirket buna bir şey demiyorsa, hattı kullanılan insan da göz yumuyor, daha da önemlisi bir zarara uğratılmıyorsa kul hakkına tecavüz olmayabilir. Kul hakkını üzerine almak istemiyorsanız, başkasının internet hattını kullanmaktan uzak durulmalı.''

Barış, bazı internet kullanıcılarının aylık sabit kotayla internet abonesi olabileceğini, bu nedenle kotayı aşma ihtimali bulunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

``Kota aşıldığında ekstra ücret ödenmektedir. Hem komşumuzun ücretini vererek almış olduğu interneti herhangi ücret ödemeden kullanmış oluyoruz, hem de kotanın aşılmasına vesile olarak komşumuzu zarara uğratıyoruz. Buna göre, komşunun internetini kullanmak caiz değildir ve kul hakkına girilmiş olur. Kablosuz internet kullananlar, bağlantı olmasına rağmen, `şifre konulmadığına göre kullanabiliriz' diye düşünmeyip, abonenin şifre koymayı unutmuş olabileceğini de unutmamalıdır.''

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