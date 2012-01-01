Kablosuz internette korkutan açık

T24

ABD Bilgisayar Acil Durum Hazırlık Takımı (US-CERT) bu hafta yaptığı bir uyarıda WPS sisteminde bulunan bir açık dolayısı ile saldırganların kablosuz ağ şifrenizi ele geçirebileceğini bildirdi.WPS protokolü, kablosuz ağlar konusunda tecrübesiz kullanıcıların cihazlarını ağa kolayca dahil edebilmesini sağlayan bir özellik. Fakat protokoldeki PIN doğrulama sisteminde yer alan bir tasarım hatası yüzünden saldırganlar, doğru PIN'i elde edebilmek için gereken brute-force* saldırısının süresini büyük oranda azaltabiliyorlar. Hata sayesinde saldırganlar sekiz haneden oluşan PIN'in ilk dört hanesinin ne zaman doğru olduğunu kolayca anlayabiliyorlar.Belirli sayıda yanlış PIN girişinden sonra sistemin gerekli kilit mekanizmasına sahip olmaması yüzünden bazı yönlendiriciler brute-force saldırısına karşı korumasız kalıyorlar.Söz konusu açık için şu anda herhangi bir çözüm yok. Kullanıcıların şimdilik WPS özelliğini devre dışı bırakması ve WPA şifreleme kullanması tavsiye ediliyor. Konu hakkında üreticilerden de herhangi bir açıklama gelmediğini belirtelim. Tavsiyemiz, yönlendiriciniz veya modeminiz için yeni bir Firmware sürümüçıktığında güncellemeniz yönünde.*Kaba kuvvet saldırısı olarak da bilinen bu saldırıda, aynı anda binlerce şifre denenerek doğru şifre tespit edilmeye çalışılıyor.