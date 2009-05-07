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Bilim / Teknoloji

Kablosuz Gigabit için kollar sıvandı

Dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim şirketlerinden bazıları, kablosuz ağ bağlantıdan çok daha hızlanması için birleşti.

07 Mayıs 2009 03:00

Dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim şirketlerinden bazıları, WiFi (kablosuz network) bağlantıdan çok daha hızlı bir kablosuz bağlantı sistemi geliştirilmesi amacıyla birleşti.

Broadcom, Intel, LG, Microsoft, Nokia, Panasonic ve Samsung'un oluşturduğu grubun başkanı Ari Sadri, Wireless Gigabit (WiGig) adı verilecek bu teknolojinin, WiFi'dan 10-20 kat daha hızlı olmasını planladıklarını söyledi.

Sadri, bu yeni bağlantı sayesinde, HD (High Definition) formatındaki filmler gibi çok büyük boyutlardaki dosyaların birkaç saat yerine birkaç saniyede indirilmesinin sağlanacağını belirtti.

Sadri'ye göre, kanal genişliği 60 gigahertz olacak WiGig sayesinde büyük boyuttaki veriler bir bilgisayardan diğerine hızla aktarılabilecek ve birçok internet kullanıcısı aynı kablosuz bağlantıyı aynı anda yavaşlama hissetmeden kullanacak.

Ari Sadri, WiGig'in yıl sonuna kadar hazırlanacağını, daha sonra bu teknolojinin televizyon, bilgisayar, cep telefonları, dijital kameralar ve diğer aygıtlarla uyumluluk testlerinin yapılacağını kaydetti.

Kablosuz iletişimde uzman Farpoint Group'un yetkililerinden Craig Mathias da yaptığı açıklamada, "Kablosuz bağlantının, kablolu bağlantı kadar hızlı kullanılmasının önündeki son engeli de kaldıracak duruma geldiklerini" söyledi.

Mathias, "WiGig bünyesinde birleşen şirketler, bağlantı, bilgi ve elektronik teknolojisi ile çok sayıda başka uygulamayı derinden etkileyecek bir teknoloji geliştirecek" dedi.

WiGig ile özellikle Blu-ray okuyuculardan ve HD kameralardan televizyonlara çok hızlı şekilde veri aktarılabileceği belirtiliyor.

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