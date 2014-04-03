Kablosuz elektrik devri başlıyor

Tayland Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Bangkok başta olmak üzere bir çok şehirde kablosuz elektrik devrinin başlayacağı bildirildi. Bangkok başta olmak üzere bir çok şehirde pilot bölge seçilerek başlatılacak olan kablosuz elektrik sisteminin en yakın zamanda tüm ülkeye yayılması hedefleniyor.



Bangkok Büyükşehir Elektrik Kurumu (MEA) yaptığı açıklamada ise bu yeni sistemin günlük kullanılan elektronik cihazların şarjı konusunda çok kolaylık sağlayacağını belirtti.

Kablosuz elektrik devri, akıllı telefon ve laptopların wireless yardımı ile şarj edilmesi anlamına geliyor.