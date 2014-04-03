T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Kablosuz elektrik devri başlıyor

Tayland'da başkent Bangkok başta olmak üzere bir çok şehirde kablosuz elektrik devri başlıyor. Bu sayede akıllı telefon ve laptoplar wireless yardımıyla şarj edilecek

03 Nisan 2014 14:27

Tayland Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Bangkok başta olmak üzere bir çok şehirde kablosuz elektrik devrinin başlayacağı bildirildi. Bangkok başta olmak üzere bir çok şehirde pilot bölge seçilerek başlatılacak olan kablosuz elektrik sisteminin en yakın zamanda tüm ülkeye yayılması hedefleniyor.


Bangkok Büyükşehir Elektrik Kurumu (MEA) yaptığı açıklamada ise bu yeni sistemin günlük kullanılan elektronik cihazların şarjı konusunda çok kolaylık sağlayacağını belirtti.

Kablosuz elektrik devri, akıllı telefon ve laptopların wireless yardımı ile şarj edilmesi anlamına geliyor.

ETİKETLER

taylandkablosuz elektrikşarjtelefontablet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü: 176 ölü...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24