Kablosuz ağ sperm kalitesini düşürüyor!



T24 - Laboratuvar deneyinde, kablosuz ağ bağlantılı ortamda 4 saat tutulan spermlerin zarar gördüğü belirlendi. Bunun kontrollü bir deney olduğuna belirten bilimciler, internete kablosuz ağ üzerinden bağlanmanın erkek üreme sistemini etkileyip etkilemediğini araştırıyor.







BBC Türkçe'nin haberine göre laboratuvarlarda yürütülen yan araştırmalar, spermlerin kablosuz ağ bağlantısının bulunduğu ortamda sadece dört saatliğine tutulmaları halinde bile zarar gördüklerini ortaya koydu.



Buna göre spermlerin hareket kabiliyeti daralıyor ve genetik kodunda da değişiklik gözleniyor.



Ancak uzmanlar bunun kontrollü bir deney olduğuna, gerçek hayatta aynı sonucun alınacağı anlamına gelmediğine; ancak bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.



"Üreme ve Kısırlık" dergisinde sonuçları yayımlanan ön araştırmada, 29 sağlıklı donörden alınan sperm örnekleri incelendi.



Buna göre her bir donörden alınan sperm örnekleri, iki ayrı deney kabına yerleştirildi. Bu kaplardan biri, dört saatliğine kablosuz ağa bağlı bir dizüstü bilgisayarın yanında tutuldu. Diğeri ise, dizüstü bilgisayarın bulunmadığı ancak benzer bir ortama yerleştirildi.

'Bilgisayar değil, sıcak spermleri etkiliyor'



Arjantin ve ABD'den bilim adamları, deney sonucunda gözlenen değişikliğe, dizüstü bilgisayarın sıcaklığının yol açmadığını, ancak sıcaklığın sperme zarar verebileceğini söylüyor.



İngiltere Sağlık Koruma Dairesi, kablosuz ağın bu anlamda ne kadar güvenli olduğunu yakından incelemekte olduklarını belirtti.



Kurum, kablosuz ağa yakın bir noktada bulunanların radyo sinyallerine maruz kaldıklarını ve insan vücudunun bu enerjinin bir bölümünü çektiğini belirtiyor.



Bununla beraber bu sinyallerin gücü son derece düşük ve yetkililer, genel nüfus sağlığı üzerinde ters etkileri olduğuna dair kalıcı kanıtlar bulunmadığını vurguluyor.



