Kablolu cinayet davasında sanığın yeğeni tanıklık yaptı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Konak ilçesinde, boşandığı Üsküdar Kulaksız\'ı kabloyla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Mürşit Sam’ın yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen sanık Sam’ın yeğeni Rıza Sam, amcasının olayın ardından kendisine, yengesini başkasına attığı mesajları gördüğü için öldürdüğünü söylediğini anlattı.

Olay, geçen yıl 6 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi 22 Sokak\'ta meydana geldi. Mürşit Sam, bir süre önce kendisinden boşanıp, 3 çocuğuyla yaşamaya başlayan Üsküdar Kulaksız ile konuşmak için evine gitti. Konuşma isteğini önce kabul etmeyen Kulaksız, çocuklarının uyanmaması için Mürşit Sam\'ın eve girmesine izin verdi. Evde ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mürşit Sam, kabloyla Üsküdar Kulaksız\'ı boğarak öldürdü, ardından da polisi arayarak ihbarda bulundu. Gelen ekiplerce gözaltına alınan Mürşit Sam, tutuklandı. Sam hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Mürşit Sam, öldürülen Üsküdar Kulaksız\'ın ailesi ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada Sam’ın yeğeni Rıza Sam, tanık olarak dinlendi. Olaydan hemen sonra amcasının yanına gittiğini ve neden böyle bir şey yaptığını sorduğunda, \"Mesajlarını gördüm, başka bir erkekle konuşuyordu\" dediğini öne süren Rıza Zam, \"Ayrıca yengem ‘Sen bana karışamazsın, istediğimle görüşürüm’ demiş\" diye konuştu. Kulaksız ailesinin avukatı ise tanık Sam\'ın amcasının korumaya çalıştığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, diğer tanıkların dinlemesi için duruşmayı erteledi.



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